Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

(GLO)- Ngày 27-2, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 3 xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung.

Tại xã Kông Bơ La, địa phương đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 22 đại biểu HĐND xã.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ; hệ thống văn bản ban hành đầy đủ. Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử được kiện toàn đúng quy định.

Danh sách cử tri đã được lập, niêm yết công khai; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Đoàn giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tơ Tung. Ảnh: X.Đ



Tại xã Tơ Tung, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, đúng tiến độ. Ủy ban bầu cử xã gồm 17 thành viên; đã thành lập 4 ban bầu cử và 12 tổ bầu cử tương ứng 12 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm điều kiện cho hơn 7.500 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Sau 3 hội nghị hiệp thương, danh sách chính thức gồm 32 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 20 đại biểu HĐND xã. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm theo định hướng: trên 44% nữ, gần 56% người dân tộc thiểu số, hơn 55% dưới 40 tuổi, trên 20% ngoài Đảng.

Công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đạt tỷ lệ tín nhiệm cao; đến nay, chưa ghi nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại xã Krong, với quy mô dân số 6.004 người, địa phương được bầu 16 đại biểu HĐND xã. Qua hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức gồm 27 người ứng cử, bảo đảm cơ cấu theo đề án đã được thông qua.

Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Krong. Ảnh: X.Đ

Toàn xã được chia thành 5 đơn vị bầu cử, tương ứng 5 khu vực bỏ phiếu tại 10 làng. Danh sách cử tri được niêm yết đúng thời hạn; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền các địa phương; việc triển khai công tác bầu cử bảo đảm đúng quy trình, tiến độ theo quy định của pháp luật.

Đoàn đề nghị các xã tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu chuẩn bị; đẩy mạnh tuyên truyền trong giai đoạn cao điểm; chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.