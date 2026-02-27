Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH

(GLO)- Ngày 27-2,  Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 3 xã Kông Bơ La, Krong và Tơ Tung.

Tại xã Kông Bơ La, địa phương đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 22 đại biểu HĐND xã.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ; hệ thống văn bản ban hành đầy đủ. Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử được kiện toàn đúng quy định.

Danh sách cử tri đã được lập, niêm yết công khai; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

giam-sat-to-tung.jpg
Đoàn giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tơ Tung. Ảnh: X.Đ

Tại xã Tơ Tung, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, đúng tiến độ. Ủy ban bầu cử xã gồm 17 thành viên; đã thành lập 4 ban bầu cử và 12 tổ bầu cử tương ứng 12 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm điều kiện cho hơn 7.500 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Sau 3 hội nghị hiệp thương, danh sách chính thức gồm 32 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 20 đại biểu HĐND xã. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm theo định hướng: trên 44% nữ, gần 56% người dân tộc thiểu số, hơn 55% dưới 40 tuổi, trên 20% ngoài Đảng.

Công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đạt tỷ lệ tín nhiệm cao; đến nay, chưa ghi nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại xã Krong, với quy mô dân số 6.004 người, địa phương được bầu 16 đại biểu HĐND xã. Qua hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức gồm 27 người ứng cử, bảo đảm cơ cấu theo đề án đã được thông qua.

giam-sat-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-tai-cac-xa-kong-bo-la-krong-va-to-tung.jpg

Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại xã Krong. Ảnh: X.Đ

Toàn xã được chia thành 5 đơn vị bầu cử, tương ứng 5 khu vực bỏ phiếu tại 10 làng. Danh sách cử tri được niêm yết đúng thời hạn; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền các địa phương; việc triển khai công tác bầu cử bảo đảm đúng quy trình, tiến độ theo quy định của pháp luật.

Đoàn đề nghị các xã tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu chuẩn bị; đẩy mạnh tuyên truyền trong giai đoạn cao điểm; chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Cuộc bầu cử như 'kỳ sát hạch' để mỗi ứng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có thể coi đây là một kỳ sát hạch, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phú Túc và Chư Krey được triển khai theo đúng luật định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Túc và Chư Krey

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 24-2, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phú Túc và Chư Krey.

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 24-2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân - Phó Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với các phường Bình Định, An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

null