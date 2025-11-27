Gia Lai: Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Đại Ngọc kết luận hội nghị. Ảnh: N.H

Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 135 xã, phường trong tỉnh.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, các ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12-9-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phổ biến Hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phổ biến Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Hội nghị cũng đã giới thiệu quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri; hướng dẫn kê khai tài sản đối với người được ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, phổ biến Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phổ biến Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật (15-3-2026).

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của cả nước, diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn mới với nhiều yêu cầu cao hơn về đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Để chuẩn bị thật tốt cho cuộc bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt 5 nội dung quan trọng: Khẩn trương lãnh đạo thật tốt công tác nhân sự - khâu then chốt nhất của bầu cử; Tổ chức tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau cuộc bầu cử, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức hội-đoàn thể, sự đồng thuận trong xã hội; Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời các vấn đề trong bầu cử, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương; Xây dựng giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

“Từ nay đến ngày bầu cử 15-3-2026 thời gian không còn nhiều. Khối lượng công việc để triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới là hết sức nặng nề; vì vậy đòi hỏi từng cơ quan, từng địa phương phải chủ động bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ, phải hết sức tập trung, nỗ lực lớn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng theo tiến độ, lịch trình đề ra.

Tôi đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp khẩn trương ban hành kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Thường trực cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử tại địa bàn mình đảm bảo theo quy định của pháp luật”-Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.