Phường Thống Nhất và Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kết nghĩa với làng Jar

(GLO)- Sáng 10-1, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Jar (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), UBND phường Thống Nhất, Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn cùng nhân dân làng Jar tổ chức lễ kết nghĩa.

Tham dự có đại diện các sở ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; lãnh đạo phường Thống Nhất, xã Biển Hồ, Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn cùng đông đảo bà con làng Jar.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các đơn vị ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: Lam Nguyên

Làng Jar nằm phía Bắc xã Biển Hồ, có 112 hộ với 475 khẩu, trong đó người Jrai chiếm gần 80% dân số. Tổng diện tích gieo trồng của làng tính đến tháng 1-2026 ước đạt 75 ha. Ngoài ra, dân làng còn chăn nuôi khoảng 400 con bò, 50 con heo, hơn 350 con gia cầm. Đến cuối năm 2025, làng còn 5 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký giao ước kết nghĩa với một số nội dung gồm: hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và giao lưu văn hóa, thể thao.

Theo đó, 2 đơn vị kết nghĩa sẽ vận động người dân làng Jar tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia cùng với nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để hỗ trợ dân làng từng bước cải thiện đời sống.

Mặt khác hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các em học sinh nghèo vượt khó (tặng học bổng, xe đạp, sách vở, cặp sách, đồ dùng học tập…); tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng, phòng - chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa các cơ quan, đơn vị với làng.

Các đơn vị kết nghĩa cũng sẽ thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ đột xuất khi có thiên tai, bão lũ…

Giám đốc Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn Phạm Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn Phạm Văn Thành khẳng định: Thời gian tới, Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai các hoạt động kết nghĩa trong phạm vi, khả năng của đơn vị.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của bà con làng Jar, hoạt động kết nghĩa sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân” - ông Thành nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn và phường Thống Nhất trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của làng Jar. Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tặng quà cho 43 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, người khuyết tật (trị giá 700 ngàn đồng/phần quà). Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh cũng tặng 60 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 150 triệu đồng/phần).