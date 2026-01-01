Tăng cường tình đoàn kết giữa địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa

(GLO)- Sáng 31-12, tại làng Gliếk (xã Đak Pơ) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai, Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai - Xí nghiệp xây dựng đường bộ và làng Gliếk.

Tại lễ kết nghĩa, các bên thống nhất triển khai đầy đủ nội dung đã cam kết. Theo đó, Chi cục QLTT tỉnh cùng Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai - Xí nghiệp Xây dựng đường bộ sẽ đồng hành, hỗ trợ làng Gliếk trong xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu; tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho người dân; tăng cường hỗ trợ lĩnh vực giáo dục.

Các bên ký cam kết. Ảnh: Vũ Thảo

Song song với đó là đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao thông qua việc tổ chức các lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Tặng quà cho các gia đình khó khăn ở làng Gliếk. Ảnh: Vũ Thảo

Nhân dịp này, Chi cục QLTT và Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai - Xí nghiệp xây dựng đường bộ đã trao tặng 37 suất quà cho các gia đình khó khăn ở làng Gliếk.