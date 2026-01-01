Tăng cường tình đoàn kết giữa địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Sáng 31-12, tại làng Gliếk (xã Đak Pơ) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai, Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai - Xí nghiệp xây dựng đường bộ và làng Gliếk.

Tại lễ kết nghĩa, các bên thống nhất triển khai đầy đủ nội dung đã cam kết. Theo đó, Chi cục QLTT tỉnh cùng Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai - Xí nghiệp Xây dựng đường bộ sẽ đồng hành, hỗ trợ làng Gliếk trong xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu; tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho người dân; tăng cường hỗ trợ lĩnh vực giáo dục.

cac-ben-ky-ket-cam-ket-anh-vu-thao.jpg
Các bên ký cam kết. Ảnh: Vũ Thảo

Song song với đó là đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao thông qua việc tổ chức các lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

chi-cuc-qltt-va-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-quan-ly-va-sua-chua-duong-bo-gia-lai-xi-nghiep-xay-dung-duong-bo-da-trao-tang-qua-cho-cac-ho-gia-dinh-kho-khan-anh-vt.jpg
Tặng quà cho các gia đình khó khăn ở làng Gliếk. Ảnh: Vũ Thảo

Nhân dịp này, Chi cục QLTT và Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai - Xí nghiệp xây dựng đường bộ đã trao tặng 37 suất quà cho các gia đình khó khăn ở làng Gliếk.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân sự

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Chính trị

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

null