Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 4-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực Tây Gia Lai, gồm các xã Đak Pơ, Ya Hội, Sơn Lang, Đak Rong, Krong và các phường An Bình, An Khê, Cửu An.

Sau khi trực tiếp kiểm tra các điểm bầu cử và nghe báo cáo của địa phương, đoàn kiểm tra ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị. Nhiều nội dung triển khai cơ bản đúng tiến độ, chu đáo, bài bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Pơ. Ảnh: R'Piên

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền 2 cấp và ứng dụng các phần mềm quản lý dữ liệu phục vụ bầu cử, các địa phương cần rà soát kỹ toàn bộ quy trình theo đúng quy định của Bộ Nội vụ và Ủy ban bầu cử tỉnh; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không để xảy ra sai sót, nhất là trong giai đoạn nước rút trước ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện danh sách cử tri, bảo đảm chính xác, thống nhất với dữ liệu của Bộ Công an; chuẩn bị tốt việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện công bằng, bình đẳng cho các ứng cử viên trình bày chương trình hành động.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia tiếp xúc cử tri và đi bầu cử đầy đủ.

Lãnh đạo xã Ya Hội báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Ảnh: R'Piên

Cùng với đó, các địa phương cần chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bố trí hợp lý khu vực bỏ phiếu, phân luồng cử tri, bảo đảm an ninh trật tự; chủ động phương án phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh, tiếp nhận và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Sau bầu cử, công tác kiểm phiếu, tổng hợp số liệu, sử dụng con dấu và lập các loại báo cáo phải được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, chính xác; lựa chọn tổ kiểm phiếu có kinh nghiệm, uy tín, kết hợp lực lượng trẻ; thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.