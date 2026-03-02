Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

NGUYỄN HÂN

(GLO)- Sáng 2-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Theo đó, đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI gồm: ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Huỳnh Thị Hoa Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra Hội Phụ nữ Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Trịnh Bảo Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh; ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

a1-cac-ung-cu-vien-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo với cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

cac-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu.jpg
Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Ảnh: N.H

Các ứng cử viên cam kết, nếu trúng cử sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người ĐBQH; thường xuyên chủ động tìm hiểu, lắng nghe, tổng hợp đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Đồng thời là cầu nối giữa cử tri, nhân dân tỉnh Gia Lai với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương để truyền tải trung thực, khách quan những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan liên quan có chính sách, biện pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân, động viên người dân phát huy quyền làm chủ của mình…

a4-ba-ly-tiet-hanh-phat-bieu-chuong-trinh-hanh-dong.jpg
Bà Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: N.H

Cử tri phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH. Đồng thời trao đổi, kiến nghị với các ứng cử viên sau khi trúng cử cần giữ đúng lời hứa với cử tri, quan tâm đóng góp ý kiến với Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành về đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, quan tâm đến việc tạo việc làm cho nhân dân; quan tâm đến việc xử lý các công trình, trụ sở cơ quan hành chính sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính; có biện pháp mạnh ngăn chặn, xử lý tội phạm công nghệ cao; thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó với cử tri...

a7-cu-tri-phat-bieu-gui-gam-tam-tu-nguyen-vong-den-cac-ung-cu-vien.jpg
Cử tri phường Quy Nhơn nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: N.H

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội cảm ơn cử tri về các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết; đồng thời giải đáp, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Các ứng cử viên cũng cam kết sẽ làm hết trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội nếu trúng cử; duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, sâu sát cơ sở; lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

