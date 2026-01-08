Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh.

Làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các thành viên Ủy ban bầu cử 4 xã và các tiểu ban giúp việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với đoàn kiểm tra.

Theo đó, các xã đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc; xác định các đơn vị bầu cử tương ứng với khu vực bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bầu; công tác hiệp thương được tổ chức đúng quy trình; tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú… Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng kết hợp giữa tuyên truyền trực quan, qua hệ thống loa truyền thanh và truyền thông số trên các nền tảng mạng xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử của xã tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương; đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; cơ cấu đại biểu cũng như công tác tuyên truyền. Đoàn đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều nền tảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cang ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử của 4 xã. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung phần việc; tăng cường phối hợp trong công tác xác minh, làm sạch danh sách cử tri; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; thực hiện đúng quy định của pháp luật, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh góp phần để cuộc bầu cử thực sự trở thành một ngày hội lớn của toàn dân.