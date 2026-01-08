Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm việc với 4 xã phía Tây tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-1, tại xã Ia Hiao, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Trần Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao và Ia Tul về công tác chuẩn bị bầu cử.

quanh-canh-buoi-lam-viec-anh-dvcc.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh.

Làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các thành viên Ủy ban bầu cử 4 xã và các tiểu ban giúp việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với đoàn kiểm tra.

Theo đó, các xã đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc; xác định các đơn vị bầu cử tương ứng với khu vực bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bầu; công tác hiệp thương được tổ chức đúng quy trình; tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú… Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng kết hợp giữa tuyên truyền trực quan, qua hệ thống loa truyền thanh và truyền thông số trên các nền tảng mạng xã hội.

gen-h-z7410295125892-2cfb14a556acc61400457e53a8bb9157.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử của xã tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương; đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; cơ cấu đại biểu cũng như công tác tuyên truyền. Đoàn đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều nền tảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

gen-h-z7410295118455-22ca2d6a03ec8df9f4b3161de004499e.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cang ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử của 4 xã. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung phần việc; tăng cường phối hợp trong công tác xác minh, làm sạch danh sách cử tri; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; thực hiện đúng quy định của pháp luật, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh góp phần để cuộc bầu cử thực sự trở thành một ngày hội lớn của toàn dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Chính trị

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

null