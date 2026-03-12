Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri 5 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 12-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá, Kông Chro và Chơ Long để vận động bầu cử theo luật định.

Ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko.

Ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri. Ảnh: R'Piên

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đã đề cập đến những nội dung thiết thực gắn với đặc thù về tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Các ứng cử viên nhấn mạnh, nếu trúng cử ĐBQH sẽ tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; quan tâm đến các vấn đề như: quản lý đất đai, quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tạo việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân vùng khó khăn.

Ứng cử viên Phạm Ngọc Lâm trình bày chương trình hành động. Ảnh: R'Piên

Các ứng cử viên cũng cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, luôn gần dân, sát dân; đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri; đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Ứng cử viên Siu Hương phát biểu trước cử tri. Ảnh: R'Piên

Cùng với việc đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri 5 xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá, Kông Chro và Chơ Long mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chính quyền cơ sở tới Quốc hội.

Trong đó, bố trí nguồn vốn phù hợp để đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là hồ đập phục vụ sản xuất nông nghiệp, điện - đường - trường - trạm; có chính sách ưu đãi thu hút cán bộ về công tác tại cơ sở; cơ chế thông thoáng để thu hút công ty doanh nghiệp gắn với ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ.

Đồng thời, mở rộng các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Cử tri xã Chư Sê kiến nghị đến ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Thay mặt các ứng cử viên, ông Bùi Quang Huy trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến mà cử tri gửi gắm. Ông khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa mới, các ứng cử viên sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt các chương trình hành động đã cam kết.

Ông Bùi Quang Huy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: R'Piên

Ông Bùi Quang Huy cam kết, dù trúng cử hay không, trên các cương vị công tác khác nhau, các ứng cử viên sẽ luôn quan tâm, đồng hành và có trách nhiệm với những đề xuất, kiến nghị của cử tri; đồng thời, nỗ lực góp phần tháo gỡ những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.