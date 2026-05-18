Đảng bộ xã Kbang và phường Bình Định có 25 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Đợt này, Đảng bộ xã Kbang có 10 đảng viên ở 8 chi bộ trực thuộc vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của địa phương. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức; phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và đóng góp kinh nghiệm quý báu vào sự phát triển của địa phương.

Đại diện đảng viên nhận Huy hiệu Đảng cũng khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên; không ngừng học tập, rèn luyện, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để xứng đáng với niềm tin của Đảng, chi bộ và Nhân dân.

* Trước đó, ngày 15-5, Đảng ủy phường Bình Định cũng đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên. Trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm uổi đảng và 6 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.