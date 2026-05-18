Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ xã Kbang và phường Bình Định có 25 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG HẠNH - XUÂN THỨC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-5, Đảng ủy xã Kbang (Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đợt này, Đảng bộ xã Kbang có 10 đảng viên ở 8 chi bộ trực thuộc vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

glo-kbang.jpg
Đảng bộ xã Kbang có 10 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Hồng Hạnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của địa phương. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức; phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và đóng góp kinh nghiệm quý báu vào sự phát triển của địa phương.

Đại diện đảng viên nhận Huy hiệu Đảng cũng khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên; không ngừng học tập, rèn luyện, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để xứng đáng với niềm tin của Đảng, chi bộ và Nhân dân.

* Trước đó, ngày 15-5, Đảng ủy phường Bình Định cũng đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên. Trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm uổi đảng và 6 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

glo-phuong-binh-dinh.jpg
Đảng ủy phường Bình Định trao tặng huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên. Ảnh: Xuân Thức
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Làm đường công vụ chở đất cho sân bay Phù Cát, giảm tải ĐT 638.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

Thời sự

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

null