Quy Nhơn tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Sáng 26-3, Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đồng bộ, đúng quy định, với việc ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Phường đã thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban chuyên trách và 63 tổ bầu cử tại 63 khu vực bỏ phiếu; tổ chức 6 đơn vị bầu cử, bầu 30 đại biểu HĐND phường.

Công tác hiệp thương được thực hiện chặt chẽ qua 3 vòng, giới thiệu 48 người ứng cử, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Công tác tập huấn nghiệp vụ, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ.

Kết quả, cuộc bầu cử đã bầu đủ 30 đại biểu HĐND phường, trong đó tỷ lệ nữ đạt 50%, đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm đa số. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, không phát sinh khiếu nại, tố cáo; an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử tại cơ sở, nhất là việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của các khu phố.

Ông Phan Kim Hoàn - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 45 (phường Quy Nhơn) chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như việc một bộ phận cử tri chưa nắm rõ thông tin ứng cử viên, một số sai sót nhỏ trong tổng hợp biên bản tại tổ bầu cử.

Trên cơ sở đó, phường Quy Nhơn xác định tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư và chuyển đổi số, góp phần tổ chức tốt hơn các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.