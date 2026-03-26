Quy Nhơn tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Sáng 26-3, Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đồng bộ, đúng quy định, với việc ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Phường đã thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban chuyên trách và 63 tổ bầu cử tại 63 khu vực bỏ phiếu; tổ chức 6 đơn vị bầu cử, bầu 30 đại biểu HĐND phường.

Công tác hiệp thương được thực hiện chặt chẽ qua 3 vòng, giới thiệu 48 người ứng cử, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Công tác tập huấn nghiệp vụ, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ.

Kết quả, cuộc bầu cử đã bầu đủ 30 đại biểu HĐND phường, trong đó tỷ lệ nữ đạt 50%, đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm đa số. Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, không phát sinh khiếu nại, tố cáo; an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử tại cơ sở, nhất là việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của các khu phố.

Ông Phan Kim Hoàn - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 45 (phường Quy Nhơn) chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như việc một bộ phận cử tri chưa nắm rõ thông tin ứng cử viên, một số sai sót nhỏ trong tổng hợp biên bản tại tổ bầu cử.

Trên cơ sở đó, phường Quy Nhơn xác định tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư và chuyển đổi số, góp phần tổ chức tốt hơn các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

Gia Lai hoàn thành bầu cử với tỷ lệ cử tri 99,76%

Tin tức

(GLO)-Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra an toàn, đúng quy định, với 99,76% cử tri tham gia bỏ phiếu. Con số này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân vào ngày hội dân chủ của đất nước.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Chính trị

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

Phường Thống Nhất ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ra quân tuyên truyền trực quan, diễu hành cổ động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chính trị

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

