Phường Quy Nhơn Nam tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 21-3, UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông tin tại hội nghị, cuộc bầu cử trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam được tổ chức tại 6 đơn vị bầu cử với 35 khu vực bỏ phiếu.

Kết quả, đã bầu đủ 28 đại biểu HĐND phường từ 45 ứng cử viên. Đối với cấp trên, có 3 đại biểu Quốc hội và 5 đại biểu HĐND tỉnh trúng cử, đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Đặng Việt

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam khẳng định: Cuộc bầu cử trên địa bàn phường được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa khẳng định công tác bầu cử trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn. Ảnh: Đặng Việt

Dịp này, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.