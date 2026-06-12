Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Pleiku, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các phường Diên Hồng, Hội Phú, An Phú và xã Gào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội... Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào lĩnh vực đất đai, nhất là các dự án đang trong tình trạng quy hoạch treo hoặc chậm triển khai kéo dài.

Cử tri đề nghị sớm xử lý, trả lại quyền sử dụng đất đối với các khu vực đã hủy bỏ quy hoạch; đồng thời, công khai lộ trình thực hiện các dự án chậm triển khai để người dân chủ động ổn định cuộc sống.

Cử tri phường Pleiku nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Bá Bính

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư hạ tầng, thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây tỉnh; nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp trên địa bàn một số phường; làm rõ trách nhiệm từ việc chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su kém hiệu quả trước đây.

Cùng với đó, sớm xây dựng Nhà bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đặc công 90, Khu 9; quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách; tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân...

Những ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại diện các sở, ngành, địa phương trao đổi, giải trình; những nội dung còn lại được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương và của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các kiến nghị liên quan đến đất đai, hạ tầng dân sinh và thủ tục hành chính; đồng thời khẳng định HĐND tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thông tin đến cử tri về kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh sắp tới, đồng chí Rah Lan Chung cho biết, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở quy định và chủ trương mới, các địa phương cần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.