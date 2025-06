UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri Pleiku liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri TP. Pleiku liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sinh sống trên các khu đất trước đây do Binh đoàn 15 quản lý.

* Cử tri TP. Pleiku

*Kiến nghị:

Liên quan đến đất do Binh đoàn 15 quản lý, hiện nay, tại tổ 6 (phường Yên Thế) có gần 300 hộ dân tại 6 khu vực đất, Nhân dân đang sử dụng ổn định trên 30 năm (chủ yếu làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp). Binh đoàn 15 đã bàn giao 5 khu vực đất cho UBND TP. Pleiku quản lý, đa số hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do còn một số vướng mắc về thời điểm sử dụng và tạo lập tài sản trên đất. Còn 1 khu đất, diện tích khoảng 6 ha (cuối đường Nguyễn Nhạc, Trần Văn Ơn, Nguyễn Lữ) do Quân khu 5 quản lý chưa được bàn giao về UBND thành phố (đã cấp đất cho hơn 247 hộ gia đình nguyên là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên sử dụng từ những năm 1991, 1993 đến nay); đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sinh sống tại khu đất này.