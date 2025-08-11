Danh mục
Trao quà cho người dân và học sinh khó khăn xã An Toàn

DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang phối hợp với Đoàn phường Hoài Nhơn Nam, Công ty TNHH Sinh Phát Việt Nam và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã An Toàn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 88 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn ở thôn 3; 80 suất dành cho học sinh các cấp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá quà tặng là 50 triệu đồng.

83e2ee4fcd24457a1c35.jpg
Tặng quà cho người dân xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang tổ chức lễ ra mắt, chính thức trở thành Câu lạc bộ tình nguyện trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

7659e924c04d4813115c.jpg
Ra mắt Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Câu lạc bộ trao 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho 10 hộ dân có hoàn khó khăn ở phường Hoài Nhơn Nam tại lễ ra mắt.

ff25697f641cec42b50d.jpg
Tặng quà cho người dân tại lễ ra mắt. Ảnh: ĐVCC
Nguyện trọn đời tri ân

Nguyện trọn đời tri ân

(GLO)-Từ năm 2020 đến nay, bà Đặng Kim Hồng (sinh năm 1964, hiện ở phường Quy Nhơn) vẫn bền bỉ phụng dưỡng 91 Mẹ Việt Nam anh hùng trong tỉnh. Ngoài được sự tin tưởng đồng hành của Quỹ Lá xanh Chùa Đống Cao (tỉnh Hưng Yên), bà còn kết nối nhiều nhà hảo tâm để đến với các Mẹ, nguyện trọn đời tri ân.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

