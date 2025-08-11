Trao quà cho người dân và học sinh khó khăn xã An Toàn

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 88 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn ở thôn 3; 80 suất dành cho học sinh các cấp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá quà tặng là 50 triệu đồng.
Cùng ngày, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang tổ chức lễ ra mắt, chính thức trở thành Câu lạc bộ tình nguyện trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.
Dịp này, Câu lạc bộ trao 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho 10 hộ dân có hoàn khó khăn ở phường Hoài Nhơn Nam tại lễ ra mắt.