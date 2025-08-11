Trao quà cho người dân và học sinh khó khăn xã An Toàn

(GLO)-Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang phối hợp với Đoàn phường Hoài Nhơn Nam, Công ty TNHH Sinh Phát Việt Nam và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã An Toàn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 88 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn ở thôn 3; 80 suất dành cho học sinh các cấp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá quà tặng là 50 triệu đồng.

Tặng quà cho người dân xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang tổ chức lễ ra mắt, chính thức trở thành Câu lạc bộ tình nguyện trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

Ra mắt Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Câu lạc bộ trao 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho 10 hộ dân có hoàn khó khăn ở phường Hoài Nhơn Nam tại lễ ra mắt.