Hàng loạt gương cầu lồi trên tuyến đường Đăk Sơ Mei - Hà Đông bị hư hỏng

(GLO)- Hàng loạt gương cầu lồi được lắp đặt tại các khúc cua tay áo trên tuyến đường độc đạo vào xã Hà Đông cũ (nay là xã Đăk Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, nhiều chiếc chỉ còn trơ lại phần khung nhựa.

Thực trạng này khiến người dân thường xuyên lưu thông trên tuyến đường độc đạo dài hơn 30 km không khỏi lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Gương cầu lồi tại một khúc cua tay áo chỉ còn trơ lại phần khung. Ảnh: Minh Châu

Hà Đông cũ được xem như một “ốc đảo” giữa rừng núi. Tuyến đường từ trung tâm xã Đăk Sơ Mei vào vùng Hà Đông cũ quanh co, hiểm trở, có nhiều đoạn vực sâu và khúc cua gấp. Trên suốt chiều dài tuyến đường, dày đặc các biển cảnh báo “vực sâu nguy hiểm”, đoạn đường quanh co, đèo dốc liên tục. Đáng chú ý, hệ thống gương cầu lồi lắp đặt tại các khúc cua nguy hiểm được xem là “đôi mắt hỗ trợ” cho người tham gia giao thông lại đang trong tình trạng hư hỏng.

Theo anh Lê Đình Chiến - nguyên Bí thư Huyện đoàn Đak Đoa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện (cũ), đây là công trình thanh niên được triển khai sau quá trình khảo sát thực tế tuyến đường dài hơn 30 km nhưng có tới gần 30 khúc cua tay áo nguy hiểm.

Hệ thống gương cầu lồi lắp đặt trên con đường độc đạo vào xã Hà Đông (cũ) giúp người dân dễ dàng quan sát ở những khúc cua nguy hiểm . Ảnh: Minh Châu

Từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên, Huyện đoàn đã lắp đặt 16 gương cầu lồi tại những vị trí nguy hiểm nhất. “Việc lắp đặt được thực hiện thành hai đợt: năm 2022 lắp 9 gương, năm 2024 lắp thêm 7 gương, tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Kinh phí chủ yếu để mua gương và vật tư, còn toàn bộ ngày công lắp đặt đều do đoàn viên thanh niên đảm nhận. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho địa phương quản lý,” anh Chiến cho biết.

Thời gian đầu, một số gương bị hư hỏng do thời tiết, gió rừng quật ngã đã được sửa chữa kịp thời. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, tuyến đường rừng dài, việc kiểm tra, bảo dưỡng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng phá hoại có chủ ý cũng xảy ra, khiến nhiều gương cầu lồi bị đập vỡ mặt kính, hiện chưa được khắc phục.

Gầm nửa số gương cầu lồi trên tuyến đường quanh co, hiểm trở và Hà Đông đã bị hư hỏng. Ảnh: Minh Châu

Gương cầu lồi có vai trò quan trọng trong việc mở rộng tầm nhìn, xóa điểm mù, giúp người điều khiển phương tiện quan sát xe đi ngược chiều hoặc chướng ngại vật tại các khúc cua, từ đó hạn chế va chạm, tai nạn.

Thế nhưng, hiện hơn một nửa số gương trên tuyến đã bị hư hỏng, mất hoàn toàn tác dụng cảnh báo. Anh Ngô Văn Lượng - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Đăk Sơ Mei cho biết, sau sáp nhập xã, hằng ngày anh phải di chuyển hơn 30 km đường đèo quanh co từ Hà Đông ra trung tâm xã mới để làm việc.

“Những khúc cua rất hiểm trở, đường rừng lại tối nhanh nên có gương cầu lồi ở vị trí này khiến tôi yên tâm hơn. Nhưng nhiều gương hiện đã bị hư hỏng hoàn toàn. Có lần buổi chiều tôi đi làm về vẫn còn thấy nhưng sáng hôm sau gương đã bị vỡ. Gió rừng ở đây thường rất mạnh, nhưng cũng không thể làm hư một lúc nhiều gương như vậy chỉ trong một đêm, mà chỉ có thể do bị con người cố tình đập phá. Giờ mỗi lần qua khúc cua tôi đều thấy bất an”, anh nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Ơng - Chủ tịch UBND xã Đăk Sơ Mei xác nhận, địa phương đã nắm được tình trạng gương cầu lồi bị hư hỏng trên tuyến đường vào Hà Đông cũ. “Xã sẽ có kế hoạch khảo sát, khắc phục trong thời gian tới để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Đồng thời sẽ tổ chức phát quang, dọn dẹp cây cối che khuất biển báo, gương cầu để người đi đường dễ quan sát hơn” - ông Ơng cho biết.

Từ một công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân vùng sâu, vùng xa, hệ thống gương cầu lồi trên tuyến Đăk Sơ Mei - Hà Đông đang đứng trước nguy cơ xuống cấp nếu không sớm được sửa chữa và bảo vệ. Việc khắc phục hư hỏng, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn tài sản công cộng là điều cần thiết để những “đôi mắt an toàn” này tiếp tục phát huy hiệu quả trên những cung đường hiểm trở của vùng cao.