Shipper Nguyễn Đắc Thịnh nhặt được ví chứa 7,5 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

R'Ô HOK
(GLO)- Công an xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa trao trả số tiền 7,5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho anh Lê Trung Thành (trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) sau khi anh lỡ đánh rơi trên đường và có một shipper nhặt được.

z7335125159994-74972de6d99c9cce167732416fcebb9e.jpg
Shipper Nguyễn Đắc Thịnh (đứng giữa) trả lại tài sản nhặt được cho anh Lê Trung Thành (bìa trái). Ảnh: ĐVCC

Vào chiều 16-12, trong lúc đi giao hàng, anh Nguyễn Đắc Thịnh (trú thôn 9, xã Đak Pơ, làm nghề shipper) nhặt được một chiếc ví bên trong có các giấy tờ tùy thân và 7,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Thịnh đến Công an xã Đak Pơ trình báo và giao nộp với mong muốn trả lại cho người đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã nhanh chóng xác minh và xác định anh Lê Trung Thành là chủ sở hữu tài sản này.

Khi nhận lại tài sản, anh Thành bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử đẹp của anh Thịnh và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng Công an xã Đak Pơ.

