Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĂN LỰC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Không chỉ gây mất mỹ quan mà công trình bỏ hoang này còn cho thấy sự lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Cổng Sân vận động Nhơn Khánh khá bề thế nhưng bên trong sân chính thì cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan và lãng phí tài nguyên đất đai. Ảnh: V.L
Sân vận động Nhơn Khánh nhìn từ bên ngoài đã thấy khung cảnh ngổn ngang, nhếch nhác. Ảnh: V.L

Năm 2024, UBND xã Nhơn Khánh (TX An Nhơn, nay là phường Bình Định), đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp Sân vận động (SVĐ) Nhơn Khánh. Công trình tọa lạc trên khu đất rộng 1,5 ha thuộc tổ dân phố Khánh Hòa, có vị trí thuận lợi, cạnh trung tâm hành chính xã Nhơn Khánh (cũ).

Các hạng mục được đầu tư gồm: Sân bóng đá, khán đài, hệ thống đường pitch bao quanh sân chính, nhà vệ sinh, hệ thống điện chiếu sáng, thu gom nước thải, tường rào và cổng ngõ. Mục tiêu của dự án là phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao (TDTT) và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương.

Hiện nay, nhìn từ bên ngoài, SVĐ Nhơn Khánh có cổng ngõ khá bề thế, khang trang. Tuy nhiên, khung cảnh bên trong lại khiến nhiều người thất vọng. Đường từ cổng vào sân chưa được đổ bê tông xi măng nên lầy lội khi trời mưa; khu vực sân chính cỏ dại, cây bụi mọc um tùm, nếu không có khán đài thì trông chẳng khác nào bãi cỏ hoang.

Bên cạnh đó, hệ thống đường pitch bao quanh sân chính chưa được xây dựng hoàn chỉnh; một số tấm đan trên hệ thống thoát nước xung quanh sân bị hư hỏng. Những tồn tại này khiến SVĐ trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Ông Trần Văn Minh (tổ dân phố Khánh Hòa) cho biết: Khi chính quyền đầu tư xây dựng SVĐ, người dân rất kỳ vọng có một không gian sinh hoạt văn hóa, tập luyện và thi đấu TDTT bài bản. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn chưa được hoàn thiện.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập phường, xã, công trình SVĐ Nhơn Khánh gần như bị quên lãng. Người dân mong muốn UBND phường Bình Định sớm có phương án quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả SVĐ, tránh lãng phí tiền đầu tư và quỹ đất.

Cổng Sân vận động Nhơn Khánh khá bề thế nhưng bên trong sân chính thì cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan và lãng phí tài nguyên đất đai. Ảnh: V.L
Cổng Sân vận động Nhơn Khánh khá bề thế nhưng bên trong sân chính thì cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan và lãng phí tài nguyên đất đai. Ảnh: V.L

Theo Ban Quản lý phường Bình Định, UBND phường tiếp quản dự án xây dựng, nâng cấp SVĐ Nhơn Khánh sau khi thực hiện sáp nhập phường, xã từ ngày 1-7-2025.

Thời điểm tiếp quản, khối lượng thi công của công trình đạt khoảng 70%; các hạng mục đường pitch và hệ thống điện chiếu sáng chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Nguyên nhân là do nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực tài chính nên không thể tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại.

Ông Võ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát khối lượng đã thi công, làm việc với nhà thầu để nghiệm thu, thanh toán phần khối lượng hoàn thành. Sau đó, địa phương sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng quy định và lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công các hạng mục còn dang dở.

“UBND phường sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để dự án xây dựng, nâng cấp SVĐ Nhơn Khánh được tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu TDTT của người dân địa phương” - ông Sĩ khẳng định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

null