Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Không chỉ gây mất mỹ quan mà công trình bỏ hoang này còn cho thấy sự lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Sân vận động Nhơn Khánh nhìn từ bên ngoài đã thấy khung cảnh ngổn ngang, nhếch nhác. Ảnh: V.L

Năm 2024, UBND xã Nhơn Khánh (TX An Nhơn, nay là phường Bình Định), đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp Sân vận động (SVĐ) Nhơn Khánh. Công trình tọa lạc trên khu đất rộng 1,5 ha thuộc tổ dân phố Khánh Hòa, có vị trí thuận lợi, cạnh trung tâm hành chính xã Nhơn Khánh (cũ).

Các hạng mục được đầu tư gồm: Sân bóng đá, khán đài, hệ thống đường pitch bao quanh sân chính, nhà vệ sinh, hệ thống điện chiếu sáng, thu gom nước thải, tường rào và cổng ngõ. Mục tiêu của dự án là phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao (TDTT) và sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân địa phương.

Hiện nay, nhìn từ bên ngoài, SVĐ Nhơn Khánh có cổng ngõ khá bề thế, khang trang. Tuy nhiên, khung cảnh bên trong lại khiến nhiều người thất vọng. Đường từ cổng vào sân chưa được đổ bê tông xi măng nên lầy lội khi trời mưa; khu vực sân chính cỏ dại, cây bụi mọc um tùm, nếu không có khán đài thì trông chẳng khác nào bãi cỏ hoang.

Bên cạnh đó, hệ thống đường pitch bao quanh sân chính chưa được xây dựng hoàn chỉnh; một số tấm đan trên hệ thống thoát nước xung quanh sân bị hư hỏng. Những tồn tại này khiến SVĐ trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Ông Trần Văn Minh (tổ dân phố Khánh Hòa) cho biết: Khi chính quyền đầu tư xây dựng SVĐ, người dân rất kỳ vọng có một không gian sinh hoạt văn hóa, tập luyện và thi đấu TDTT bài bản. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn chưa được hoàn thiện.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập phường, xã, công trình SVĐ Nhơn Khánh gần như bị quên lãng. Người dân mong muốn UBND phường Bình Định sớm có phương án quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả SVĐ, tránh lãng phí tiền đầu tư và quỹ đất.

Cổng Sân vận động Nhơn Khánh khá bề thế nhưng bên trong sân chính thì cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan và lãng phí tài nguyên đất đai. Ảnh: V.L

Theo Ban Quản lý phường Bình Định, UBND phường tiếp quản dự án xây dựng, nâng cấp SVĐ Nhơn Khánh sau khi thực hiện sáp nhập phường, xã từ ngày 1-7-2025.

Thời điểm tiếp quản, khối lượng thi công của công trình đạt khoảng 70%; các hạng mục đường pitch và hệ thống điện chiếu sáng chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Nguyên nhân là do nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực tài chính nên không thể tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại.

Ông Võ Tiến Sĩ - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết: Thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát khối lượng đã thi công, làm việc với nhà thầu để nghiệm thu, thanh toán phần khối lượng hoàn thành. Sau đó, địa phương sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng quy định và lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục thi công các hạng mục còn dang dở.

“UBND phường sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để dự án xây dựng, nâng cấp SVĐ Nhơn Khánh được tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu TDTT của người dân địa phương” - ông Sĩ khẳng định.