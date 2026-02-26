Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng 90 suất quà cho trẻ em mồ côi, bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Sáng 26-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà “Tết Nhân ái” đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất) và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku).

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tặng quà đến bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng; thăm và tặng 50 suất quà cho trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm, mỗi suất quà là 300.000 đồng tiền mặt.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên tinh thần và trao tặng 40 suất quà đến bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Kinh phí quà tặng được trích từ nguồn vận động ủng hộ “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng quà và gửi lời tri ân đến tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng đến tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và gửi lời tri ân đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã tận tụy, nỗ lực trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.