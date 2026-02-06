Trao 1.400 suất quà “Tết nhân ái” cho người dân xã Đề Gi

Đồng hành cùng chương trình có Bộ CHQS tỉnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn, cùng các nhóm tình nguyện viên, câu lạc bộ thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Với tinh thần sẻ chia, chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Bính Ngọ năm 2026 trao 900 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ; trao 500 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) qua phiên chợ “Tết nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Tham gia phiên chợ “Tết nhân ái”, người dân còn được tư vấn, khám và cấp thuốc miễn phí.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu huy động và trao tặng khoảng 1,5 triệu phần quà Tết, tổng trị giá tối thiểu 750 tỷ đồng, dành cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đón Tết an toàn, đủ đầy và ấm áp.
Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao bảng tượng trưng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 1.200 phần quà với tổng trị giá 1,26 tỷ đồng, trích từ chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai.
Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cũng hỗ trợ 6.500 suất quà (trị giá 3,9 tỷ đồng) dành cho người dân tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, góp phần giúp bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Dịp này, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Trương Thị Châu (73 tuổi, thôn Gia Lạc) và Lê Thị Đào (51 tuổi, thôn Chánh Danh).
Đây là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Đề Gi được hỗ trợ xây dựng nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung" sau khi chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 năm 2025 gây ra.
Tại các gia đình, các đại biểu đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.