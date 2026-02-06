Trao 1.400 suất quà “Tết nhân ái” cho người dân xã Đề Gi

(GLO)- Ngày 6-2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Bính Ngọ 2026, trao 1.400 suất quà Tết cho người dân xã Đề Gi.

Đồng hành cùng chương trình có Bộ CHQS tỉnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn, cùng các nhóm tình nguyện viên, câu lạc bộ thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Với tinh thần sẻ chia, chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Bính Ngọ năm 2026 trao 900 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ; trao 500 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) qua phiên chợ “Tết nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tham gia phiên chợ “Tết nhân ái”, người dân còn được tư vấn, khám và cấp thuốc miễn phí.

Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1,26 tỷ đồng cho người dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu huy động và trao tặng khoảng 1,5 triệu phần quà Tết, tổng trị giá tối thiểu 750 tỷ đồng, dành cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đón Tết an toàn, đủ đầy và ấm áp.

Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao bảng tượng trưng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 1.200 phần quà với tổng trị giá 1,26 tỷ đồng, trích từ chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai.

Trao quà hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.V

Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cũng hỗ trợ 6.500 suất quà (trị giá 3,9 tỷ đồng) dành cho người dân tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, góp phần giúp bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Trao quà của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đề Gi. Ảnh: H.V

Dịp này, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Trương Thị Châu (73 tuổi, thôn Gia Lạc) và Lê Thị Đào (51 tuổi, thôn Chánh Danh).

Ông Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tặng quà và gửi lời thăm hỏi, động viên bà Trương Thị Châu. Ảnh: H.V

Tặng quà Tết cho gia đình bà Lê Thị Đào. Ảnh: H.V

Đây là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Đề Gi được hỗ trợ xây dựng nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung" sau khi chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 năm 2025 gây ra.

Tại các gia đình, các đại biểu đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.