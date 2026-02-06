Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao 1.400 suất quà “Tết nhân ái” cho người dân xã Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Bính Ngọ 2026, trao 1.400 suất quà Tết cho người dân xã Đề Gi. 

Đồng hành cùng chương trình có Bộ CHQS tỉnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn, cùng các nhóm tình nguyện viên, câu lạc bộ thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Với tinh thần sẻ chia, chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Bính Ngọ năm 2026 trao 900 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ; trao 500 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) qua phiên chợ “Tết nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tham gia phiên chợ “Tết nhân ái”, người dân còn được tư vấn, khám và cấp thuốc miễn phí.

tet-nhan-ai.jpg
Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1,26 tỷ đồng cho người dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu huy động và trao tặng khoảng 1,5 triệu phần quà Tết, tổng trị giá tối thiểu 750 tỷ đồng, dành cho hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, đón Tết an toàn, đủ đầy và ấm áp.

Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao bảng tượng trưng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 1.200 phần quà với tổng trị giá 1,26 tỷ đồng, trích từ chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai.

suat-qua-tet-nhan-ai-9.jpg
Trao quà hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.V

Bên cạnh đó, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cũng hỗ trợ 6.500 suất quà (trị giá 3,9 tỷ đồng) dành cho người dân tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, góp phần giúp bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm.

suat-qua-tet-nhan-ai-6.jpg
Trao quà của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đề Gi. Ảnh: H.V

Dịp này, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Trương Thị Châu (73 tuổi, thôn Gia Lạc) và Lê Thị Đào (51 tuổi, thôn Chánh Danh).

suat-qua-tet-nhan-ai-2.jpg
Ông Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tặng quà và gửi lời thăm hỏi, động viên bà Trương Thị Châu. Ảnh: H.V
chien-dich-quang-trung.jpg
Tặng quà Tết cho gia đình bà Lê Thị Đào. Ảnh: H.V

Đây là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Đề Gi được hỗ trợ xây dựng nhà mới từ "Chiến dịch Quang Trung" sau khi chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 năm 2025 gây ra.

Tại các gia đình, các đại biểu đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Từ thiện

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

Từ thiện

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Từ thiện

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Đời sống

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

Xã hội

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

null