Bãi bỏ nhiều quy định về tiêu chuẩn và quản lý công chức, viên chức từ ngày 1-3

H.M (Theo Bộ Nội vụ, Báo Lao Động)

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa có Thông tư số 02/2026/TT-BNV về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ 1-3-2026.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 12 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành, gồm:

Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8-6-1994 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo.

cong-chuc-vien-chuc.jpg
Bãi bỏ nhiều quy định về tiêu chuẩn và quản lý công chức, viên chức từ ngày 1-3. Ảnh: Bá Bính

Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15-6-2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin.

Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26-11-2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng.

Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15-10-2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10-12-2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20-11-2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25-11-2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử.

Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11-12-2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30-3-2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30-10-2019 của Bộ trưởng Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30-3-2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13-6-2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ.

Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-BNV-BXD ngày 21-8-2014 giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

