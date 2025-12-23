Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 150 người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường An Nhơn

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Sáng 23-12, tại Hội trường Đảng ủy phường An Nhơn, UBND phường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm, tạo cầu nối giữa người lao động trên địa bàn phường với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phiên giao dịch thu hút gần 150 đoàn viên, thanh niên và người dân trong độ tuổi lao động tham gia tìm hiểu, đăng ký việc làm. Tại phiên giao dịch, có 9 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng với hơn 7.800 chỉ tiêu lao động, tập trung vào lao động phổ thông có tay nghề; lao động trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Quang cảnh phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Trương Tuấn

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cùng các doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu vị trí việc làm, mức lương, chế độ đãi ngộ, chính sách bảo hiểm; đồng thời cung cấp thông tin về thị trường lao động, đào tạo nghề và các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân phường An Nhơn. Ảnh: Trương Tuấn

Thông qua phiên giao dịch, người lao động được định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, qua đó lựa chọn công việc phù hợp, góp phần giải quyết việc làm và ổn định đời sống.

null