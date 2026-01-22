Trường Cao đẳng nghề số 21 tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho bộ đội xuất ngũ

(GLO)- Tại Trung đoàn 28 (Quân đoàn 34), Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) vừa tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho gần 500 chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ.

Tại buổi tư vấn, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng nghề số 21 đã giới thiệu tổng thể về các ngành, nghề đào tạo của nhà trường; thời gian học tập; chính sách học phí; chế độ hỗ trợ đối với bộ đội xuất ngũ; đồng thời thông tin về những lợi thế của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn thị trường lao động.

Gần 500 bộ đội xuất ngũ﻿ thuộc Trung đoàn 28 tham gia buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Huy Toàn

Theo thông báo tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng nghề số 21 triển khai đào tạo trình độ sơ cấp dành cho bộ đội xuất ngũ và công an xuất ngũ, với thời gian học 4 tháng, miễn 100% học phí.

Mỗi học viên được hỗ trợ 30.000 đồng tiền ăn/ngày thực học, 200.000 đồng tiền tàu xe; được bố trí ở ký túc xá miễn phí tại Gia Lai.

Các ngành nghề đào tạo gồm: điện dân dụng; điện công nghiệp; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; vận hành máy công trình; vận hành xe nâng; sửa chữa gầm - động cơ - điện ô tô; hàn…

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức đào tạo lái xe ô tô các hạng B, C1; mô tô hạng A, A1 theo quy định hiện hành; đồng thời, tuyển sinh hệ dân sự trình độ trung cấp và cao đẳng với mức giảm 70% học phí đối với nhiều ngành nghề mũi nhọn như: công nghệ ô tô, chế tạo thiết bị cơ khí, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, dược, điều dưỡng…