Trường Cao đẳng nghề số 21 tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho bộ đội xuất ngũ

(GLO)- Tại Trung đoàn 28 (Quân đoàn 34), Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) vừa tổ chức chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho gần 500 chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ.

Tại buổi tư vấn, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng nghề số 21 đã giới thiệu tổng thể về các ngành, nghề đào tạo của nhà trường; thời gian học tập; chính sách học phí; chế độ hỗ trợ đối với bộ đội xuất ngũ; đồng thời thông tin về những lợi thế của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn thị trường lao động.

Gần 500 bộ đội xuất ngũ thuộc Trung đoàn 28 tham gia buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Huy Toàn

Theo thông báo tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng nghề số 21 triển khai đào tạo trình độ sơ cấp dành cho bộ đội xuất ngũ và công an xuất ngũ, với thời gian học 4 tháng, miễn 100% học phí.

Mỗi học viên được hỗ trợ 30.000 đồng tiền ăn/ngày thực học, 200.000 đồng tiền tàu xe; được bố trí ở ký túc xá miễn phí tại Gia Lai.

Các ngành nghề đào tạo gồm: điện dân dụng; điện công nghiệp; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; vận hành máy công trình; vận hành xe nâng; sửa chữa gầm - động cơ - điện ô tô; hàn…

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức đào tạo lái xe ô tô các hạng B, C1; mô tô hạng A, A1 theo quy định hiện hành; đồng thời, tuyển sinh hệ dân sự trình độ trung cấp và cao đẳng với mức giảm 70% học phí đối với nhiều ngành nghề mũi nhọn như: công nghệ ô tô, chế tạo thiết bị cơ khí, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, dược, điều dưỡng…

cac-chien-si-nghien-cuu-thong-tin-tuyen-sinh-nganh-nghe-dao-tao-va-chinh-sach-ho-tro-cua-nha-truong.png
Các chiến sĩ nghiên cứu thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo và chính sách hỗ trợ của nhà trường. Ảnh: Huy Toàn
Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm.

Gia Lai: 231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm

Lao động - Việc làm

(GLO)- Sáng 12-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề “Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán”. Sự kiện thu hút trên 300 người lao động tham gia, trong đó có 120 người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Lao động - Việc làm

(GLO)- Tổng Liên đoàn sẽ trao tặng 2.000 vé tàu khứ hồi và 500 vé máy bay một chiều miễn phí, cùng hàng nghìn suất quà bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng, giúp người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn được trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Lao động - Việc làm

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

