Đầu tư cho tay nghề, đầu tư cho phát triển

(GLO)- Với sự hỗ trợ của tỉnh Gia Lai và sự chủ động của doanh nghiệp, hoạt động đào tạo tay nghề trong năm 2025 đã giúp nhiều lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Thay đổi từ mỗi người lao động

Bắt đầu ngày làm việc mới với sự tự tin thấy rõ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng, 36 tuổi, nhân viên giám sát buồng phòng khách sạn ANYA Premier (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Các nhân viên buồng phòng của khách sạn đang tham gia lớp nghiệp vụ lưu trú do Công ty TNHH Đào tạo Miền Trung phối hợp với Công ty CP Đầu tư du lịch và dịch vụ Kim Cúc tổ chức.

Giáo viên truyền đạt những kinh nghiệm, quy tắc để gây ấn tượng, làm hài lòng khách lưu trú cho người lao động tại khách sạn ANYA Premier. Ảnh: Nguyễn Muội

“Tôi đã có 5 năm làm việc tại khách sạn ANYA Premier, nhưng khi tham gia lớp, tôi đã đúc kết rất nhiều điều hữu ích. Đơn cử như phần trải giường, làm sao để góc giường vuông vức, thao tác nhanh hơn, ít tốn sức hơn, cô giáo hướng dẫn rất cụ thể. Bên cạnh đó là những kỹ thuật trong bố trí, sắp xếp phòng, cách giao tiếp sao cho có thể vừa lòng, gây ấn tượng với cả các khách hàng khó tính nhất. Những điều này cũng là hành trang bỏ túi của tôi khi làm công tác quản lý”-chị Hằng nói.

Trong năm 2025, Công ty TNHH Đào tạo Miền Trung tổ chức đào tạo cho 50 học viên nghề Nghiệp vụ lưu trú và 33 học viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (làm việc tại khách sạn ANYA Premier); Công ty TNHH Thiên Thọ (đơn vị chủ quản của Ohana Village Quy Nhơn, xã Cát Tiến) đào tạo 23 học viên nghề Nghiệp vụ lưu trú.

Có thể thấy, các đơn vị ngành du lịch-dịch vụ đang rất xem trọng việc nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho nhân viên, người lao động, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, nâng vị thế thương hiệu.

Lĩnh vực may công nghiệp cũng ghi nhận sự chuyển biến mạnh. Cuối tháng 9.2025, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp Công ty TNHH Sinh Phát VN (phường Hoài Nhơn Nam) mở lớp sơ cấp cho 200 lao động phục vụ cho việc mở rộng sản xuất ra các khu vực lân cận như An Lão, Hoài Ân. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, đơn vị này phối hợp với các đơn vị đào tạo thực hiện công tác đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Chị Phan Thùy Linh, 29 tuổi, công nhân may Công ty TNHH Sinh Phát VN, chia sẻ: “Tôi chưa từng học nghề may. Vào công ty là được chỉ dạy theo hướng cầm tay chỉ việc rồi vào làm việc luôn. Trước kia, tôi chỉ may theo kinh nghiệm. Đợt này được học bài bản, thao tác nhanh hơn, ít lỗi hơn. Năng suất tăng lên thấy rõ!”.

Người lao động Công ty TNHH Sinh Phát VN vừa học vừa làm ngay tại xưởng may. Ảnh: ĐVCC

Ở lĩnh vực cơ giới nông nghiệp, dù không thuộc nhóm được tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo, Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp An Khê, thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi (phường An Khê) đã phối hợp với Trường CĐ Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ tổ chức khóa bồi dưỡng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy nông nghiệp cho 102 học viên.

Khóa học giúp lực lượng kỹ thuật chủ động hơn khi vận hành thiết bị, phục vụ hiệu quả sản xuất. Những thay đổi từ từng người lao động cho thấy ý nghĩa thực tế của hoạt động đào tạo: Không chỉ nâng kỹ năng, tăng thu nhập mà còn tạo sự tự tin nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của DN.

Gắn kết 3 bên

Năm 2025, tỉnh Gia Lai có 13 DN được hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động. Đây là nỗ lực thể hiện rõ vai trò kết nối giữa Nhà nước - DN - đơn vị đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ hơn 568 triệu đồng cho 6 DN tại khu kinh tế và khu công nghiệp; Sở GD&ĐT phê duyệt hơn 800 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ đào tạo nghề cho DN nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP cho 7 DN. Nguồn lực này tạo điều kiện để DN mạnh dạn mở lớp, giảm chi phí, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ.

Ông Ngô Thanh Hoàng-đại diện Công ty CP Đầu tư du lịch và dịch vụ Kim Cúc-cho biết: Chúng tôi đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ của khách sạn. Khi nhân viên được đào tạo bài bản, chất lượng phục vụ tăng lên rõ rệt, tạo lợi thế cạnh tranh cho DN.

Các đơn vị đào tạo đóng vai trò then chốt trong chuẩn hóa quy trình, bảo đảm chất lượng đào tạo, giúp lao động không chỉ biết làm mà làm đúng chuẩn, thông qua việc thiết kế chương trình phù hợp, cập nhật theo thực tế sản xuất và phục vụ. Hơn thế, với các đơn vị đào tạo và đặc biệt là những người trực tiếp đứng lớp, việc tham gia đào tạo cho người lao động tại DN cũng giúp họ tiếp cận thực tiễn sản xuất sinh động, các công nghệ mới.

Chị Đặng Thị Quỳnh Hoa-giảng viên thuộc Tổ công nghệ may Khoa Kinh tế Tổng hợp Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn-cho biết: “Trong đào tạo nghề, chúng tôi xác định, người học luôn rất đa dạng. Chương trình đào tạo phải được thiết kế phù hợp với đặc điểm của học viên. Điều đáng mừng, thông qua hoạt động này, chúng tôi được tiếp cận với các máy móc mới, ngôn ngữ lập trình của các thiết bị tương ứng với từng dòng sản phẩm may mặc… Đây là vốn quý để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa các tiết giảng của mình”.