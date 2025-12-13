Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

200 người lao động tham gia ngày hội việc làm tại làng Ơp

MINH CHÍ
(GLO) - Ngày 13-12, tại làng Ơp, UBND phường Pleiku phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người lao động. Sự kiện này thu hút sự tham gia của 200 người lao động tại địa phương.

Tham gia ngày hội, người lao động được tư vấn, giới thiệu nhiều cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh, cũng như đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; được cung cấp thông tin về các chính sách liên quan đến việc làm, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp.

dai-dien-cong-ty-doanh-nghiep-tu-van.jpg
Đại diện doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại làng Ơp. Ảnh: Minh Chí

Trực tiếp tham gia tuyển dụng tại chương trình có các doanh nghiệp: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Việt Trí MD, Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt, Công ty TNHH Dâu tằm Minh Hóa, Công ty TNHH Đại Thi Phú.

Các doanh nghiệp đã giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập, chế độ đãi ngộ; tạo điều kiện để người lao động trao đổi trực tiếp, tìm hiểu và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Ngày hội việc làm góp phần kết nối cung-cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đồng thời, hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin việc làm, học nghề và chuyển đổi ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế.

