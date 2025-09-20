Phấn đấu 100% người lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Nguyên-Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, bà Nguyễn Thị Bích Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Đặng Văn Lý-Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của 3 cơ quan.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: ĐVCC

Quy chế phối hợp thể hiện mối quan hệ làm việc giữa 3 cơ quan trong triển khai các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, lao động và công đoàn; đồng thời vận động các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Việc phối hợp cũng góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và BHXH tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030. Ảnh: ĐVCC



Theo Quy chế, đến năm 2030: 100% doanh nghiệp mới thành lập, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; 100% doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở khi đủ điều kiện; 90% lao động trở lên được phát triển đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp có công đoàn cơ sở có thỏa ước lao động tập thể, ban hành nội quy và tổ chức hội nghị người lao động hằng năm.