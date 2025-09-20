Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phấn đấu 100% người lao động trong khu kinh tế, khu công nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI

(GLO)- Chiều 19-9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2025-2030.

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Nguyên-Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, bà Nguyễn Thị Bích Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Đặng Văn Lý-Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của 3 cơ quan.

1-bhxh-ky-ket-2-don-vi.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: ĐVCC

Quy chế phối hợp thể hiện mối quan hệ làm việc giữa 3 cơ quan trong triển khai các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, lao động và công đoàn; đồng thời vận động các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Việc phối hợp cũng góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của các khu kinh tế, khu công nghiệp.

2-bhxh-ky-ket-2-don-vi.jpg
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và BHXH tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Theo Quy chế, đến năm 2030: 100% doanh nghiệp mới thành lập, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; 100% doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở khi đủ điều kiện; 90% lao động trở lên được phát triển đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp có công đoàn cơ sở có thỏa ước lao động tập thể, ban hành nội quy và tổ chức hội nghị người lao động hằng năm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Hường (ở xã Nhơn Châu) được hỗ trợ xây nhà mới.

Lan tỏa nghĩa tình ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.

Gia Lai kiến nghị điều chỉnh mức hưởng BHYT 100% cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

Gia Lai kiến nghị điều chỉnh mức hưởng BHYT 100% cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

Xã hội

(GLO)- Ngày 13-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3416/UBND-KGVX về việc áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.

“Bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

Từ thiện

(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm

Đời sống

(GLO)- Chiều 13-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc) diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Góp hương vị cho mùa đoàn viên

Đời sống

(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT - đồng hành cùng doanh nghiệp

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT - đồng hành cùng doanh nghiệp

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung cho 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT đến từ 50 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Đời sống

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.

null