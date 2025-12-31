Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng duyệt chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

(GLO)- Tối 30-12, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”.

6100735614989bc6c289.jpg
Các ca sĩ, nghệ sĩ và vũ đoàn tham gia tổng duyệt, sẵn sàng cho chương trình chính thức vào tối 31-12. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Buổi tổng duyệt thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ.

a1a73c3c2ef2a1acf8e3.jpg
Chương trình tổng duyệt thu hút sự quan tâm của người dân Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại buổi tổng duyệt, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc hiện đại với hệ thống ánh sáng, màn hình LED tạo nên không khí sôi động, giàu cảm xúc.

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Kyo York, Suzie Ngọc, Đinh Kiến Phong, Trần Ngọc Ánh, nhóm ca Nghĩa Nguyễn, rapper Jbee… mang đến những phần trình diễn đặc sắc tại chương trình.

fa6d33812e4fa111f85e.jpg
Chương trình Gia Lai Countdown 2026 hứa hẹn mang đến những phần trình diễn đặc sắc, ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại buổi tổng duyệt, bên cạnh nội dung nghệ thuật, Ban tổ chức cũng tiến hành rà soát tổng thể các hạng mục: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED; đồng thời triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết khán giả, sẵn sàng mang đến cho người dân và du khách một đêm Countdown ấn tượng, hấp dẫn.

Điểm nhấn của chương trình Gia Lai Countdown 2026 là khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cùng màn pháo hoa kỹ xảo rực rỡ.

Cũng trong tối 30-12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026.

20251230-200432.jpg
Các nghệ sĩ đã sẵn sàng với chương trình chào đón năm mới 2026 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: Jason, DJ Hà Kều, DJ Nana, nhóm TL Studio, Câu lạc bộ Lân Sư Rồng, các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, cùng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên.

20251230-195222.jpg
Một tiết mục biểu diễn cồng chiêng đặc sắc tại chương trình tổng duyệt. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình gồm 12 tiết mục ca, múa, hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; nêu bật những thành tựu phát triển của Gia Lai và niềm hân hoan của cả nước đang tưng bừng chào đón năm mới 2026. Chương trình được dàn dựng công phu, nội dung các tiết mục mang tính nghệ thuật cao.

8cae1d55219baec5f78a.jpg
Khán giả Pleiku theo dõi buổi tổng duyệt. Ảnh: Lạc Hà

Chương trình Gia Lai Countdown Tết dương lịch năm 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” sẽ chính thức diễn ra vào tối 31-12 và được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV tại 2 điểm cầu: Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); đồng thời được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai.

