Gia Lai có 1 tác giả đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV

LAM NGUYÊN
(GLO)- Tối 29-12, tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk diễn ra lễ trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ IV (giai đoạn 2020 - 2025).

Đây là giải thưởng được tỉnh Đắk Lắk tổ chức định kỳ 5 năm/lần nhằm tôn vinh những tác phẩm, tác giả đã có nhiều đóng góp cho văn học - nghệ thuật của tỉnh; khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

9991dc20f3ed7cb325fc.jpg
Các đại biểu ngắm những tác phẩm đạt giải ở chuyên ngành Nhiếp ảnh. Ảnh: Quốc Nguyễn

Qua thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được 192 tác phẩm của 91 tác giả trong và ngoài tỉnh thuộc các chuyên ngành: Âm nhạc, Văn xuôi, Thơ, Văn nghệ dân gian, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu biểu diễn và Điện ảnh.

Tại buổi lễ, có 59 tác phẩm xuất sắc được trao giải, trong đó có 6 giải A, 13 giải B, 17 giải C và 23 giải khuyến khích.

143632e0edd962873bc8.jpg
Tác phẩm “Hạnh phúc đơn sơ” (Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc)

Với tác phẩm Hạnh phúc đơn sơ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc (tỉnh Gia Lai) đã đạt giải khuyến khích ở chuyên ngành Nhiếp ảnh.

Tác phẩm ghi lại cảnh chế tác gốm của bà H’Phiết Uông - một trong số ít nghệ nhân dân tộc Mơ Nông R’lăm của tỉnh Đắk Lắk còn thành thạo nghề gốm cổ.

