Xã Nhơn Châu khánh thành cụm linh vật chào Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Chiều 13-2, UBND xã Nhơn Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình trang trí và cụm linh vật chào Xuân Bính Ngọ 2026, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian đón Tết của người dân xã đảo.

Cụm linh vật năm nay được đầu tư công phu, kết hợp hai phong cách đối lập nhưng hài hòa.

Ảnh: N.N

Nổi bật là bộ ba Tuấn Mã oai phong với gam màu vàng và nâu chủ đạo, trong thế tung vó mạnh mẽ, biểu trưng cho sức bật, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của địa phương trong năm mới.

Ảnh: N.N

Song song đó là hình ảnh gia đình ngựa hoạt hình được nhân cách hóa với trang phục áo dài truyền thống, nụ cười rạng rỡ, gửi gắm thông điệp về sự sum vầy, sung túc và tinh thần thân thiện, mến khách.

Ảnh: N.N

Theo ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, công trình không chỉ góp phần tạo diện mạo tươi mới cho địa phương dịp Tết mà còn được kỳ vọng trở thành điểm check-in thu hút người dân và du khách khi đến với đảo ngọc Cù Lao Xanh.