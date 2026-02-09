Gia Lai: Khánh thành cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Chiều 9-2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức khánh thành cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026, chính thức đưa không gian nghệ thuật đón xuân vào phục vụ nhân dân và du khách.

Tham dự buổi lễ có ông Padeumphone Sonthany - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Hải Giang và Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Dũng Nhân

Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 trưng bày tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành năm nay lấy ý tưởng từ tinh thần: Thánh Gióng - Đất Võ - Đại Ngàn; trong đó, cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền "đất Võ trời Văn" - quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đang Ya huyền thoại.

Hình tượng linh vật Bính Ngọ 2026 được xây dựng hòa quyện giữa truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Gia Lai.

Linh vật chính lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng. Ảnh: Dũng Nhân

Linh vật ngựa chính lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng - vị anh hùng huyền thoại trong dân gian, một trong những biểu tượng về sức mạnh, lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc ta.

Ngựa chính có tổng chiều cao hơn 9 m, với cơ bắp rắn chắc, uy lực và khí thế bách chiến bách thắng được tạo hình như vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đang Ya, được diễn đạt khéo léo qua những đường vân chuyển động, hòa vào thân ngựa như dòng năng lượng từ lòng đất mẹ, nâng vó ngựa tiến lên phía trước.

Trong đó, màu nâu đỏ của đất bazan, hòa màu xanh của núi rừng và sắc vàng ấm áp của ánh nắng trên gợn sóng trùng điệp của Biển Đông tạo nên một tổng thể hài hòa giữa góc nhìn thẩm mỹ của nghệ thuật tạo hình và ý nghĩa sâu xa của cụm linh vật.

Bên cạnh đó, hình tượng 8 chú ngựa, mỗi bên 4 chú trong nhiều bước, dáng tư thế chuyển động từ 2 hướng quy tụ lại, cùng với tạo hình cây cầu phía trên được thiết kế hiện đại, thể hiện sự kết nối 2 vùng đất Bình Định - Gia Lai cũ trở thành tỉnh Gia Lai mới.

Đây không chỉ là sự kết nối về mặt không gian, địa giới hành chính mà còn là sự giao thoa về mặt lịch sử - văn hóa, con người và khát vọng phát triển, cùng nhau xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngựa chính cao hơn 9 m thể hiện uy lực và khí thế bách chiến bách thắng được tạo hình vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Dũng Nhân

Không gian phía sau cụm linh vật chính được bố trí các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước, bong bóng khói làm tăng phần lung linh cho hình tượng phi thuyền, chú ngựa cách điệu phi hành gia bay vào vũ trụ… thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.

Đây là thông điệp gửi gắm niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của quê hương Gia Lai - sẽ tiếp nối truyền thống cha anh làm chủ kiến thức, khoa học công nghệ, góp phần đưa tỉnh vươn xa trong thời đại mới.

Phía bên trái cụm linh vật chính là hình tượng chú voi chiến binh cùng những chú ngựa lính, được thể hiện cách điệu sinh động hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn.

Cụm bên phải là tạo hình một số sản phẩm đặc trưng như ché rượu cần, hạt cà phê, gợi nhắc tinh thần gắn kết cộng đồng và nét văn hóa ẩm thực vùng khu vực phía Tây Gia Lai.

Cổng chính - không gian chuyển tiếp biển và đại ngàn dẫn vào khu trung tâm được thiết kế như điểm giao thoa văn hóa - thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Gia Lai mới.

Bên trái là cụm tạo hình “Biển xanh hội tụ” với hình ảnh cá voi đùa vui giữa sóng nước với các lớp sóng biển cách điệu cùng những con thuyền vươn khơi. Bên phải là cụm “Tinh hoa đại ngàn” với tạo hình núi rừng hùng vĩ kết hợp hình tượng cồng chiêng - đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên.

Hai không gian đối xứng này kết hợp với các cụm biểu tượng phụ hòa quyện trong vườn hoa xuân nhiều sắc màu rực rỡ, mở ra hành trình khám phá tổng thể cụm linh vật cho người dân và du khách.

Cụm linh vật nhìn từ trên cao. Ảnh: Dũng Nhân

Nhìn từ trên cao xuống, tổng thể không gian như hình dáng một cây cung lớn với 2 mũi tên vàng hướng ra Biển Đông. Cây cung là sự chuẩn bị, tích lũy nội lực và lòng quyết tâm. Mũi tên vàng định hướng, hành động, tốc độ, thể hiện khát vọng vươn xa, hội nhập để phát triển, vươn lên thần tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới của quê hương Gia Lai.

Tổng thể không gian như hình dáng một cây cung lớn. Ảnh: Dũng Nhân

Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc sắc; là không gian để nhân dân và du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, bản sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Gia Lai hôm nay.