Phường Quy Nhơn khánh thành cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Chiến Thắng

(GLO)- Chiều 6-2 (nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khánh thành cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Chiến Thắng.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định và TP. Quy Nhơn trước đây; đại biểu một số phường bạn, cùng đông đảo người dân và du khách.

Đây là công trình văn hóa trọng điểm, mở màn cho chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tạo điểm nhấn cảnh quan phục vụ nhân dân và du khách tham quan, đón Tết cổ truyền dân tộc.

Đại biểu cắt băng khánh thành cụm linh vật của phường Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cụm linh vật được bố trí trong tổng thể không gian Quảng trường Chiến Thắng theo trục đối xứng hướng ra biển, kết nối hài hòa giữa yếu tố lịch sử, cảnh quan đô thị và bản sắc biển của địa phương. Trên trục trung tâm, Tượng đài Chiến Thắng giữ vai trò điểm nhấn, như một “trục ký ức” gợi nhắc truyền thống hào hùng, đồng thời tạo nền cho các không gian trang trí xung quanh.

Cụm linh vật năm Bính Ngọ của phường Quy Nhơn đặt tại Quảng trường Chiến Thắng. Ảnh: Dũng Nhân

Điểm nhấn nổi bật là cụm linh vật chính gồm 8 tượng ngựa trong thế phi nước đại, tạo hình khỏe khoắn, mang thông điệp “mã đáo thành công”. Các dáng ngựa được sắp đặt theo nhịp chuyển động liên hoàn, hướng tầm nhìn ra Biển Đông, biểu trưng cho tinh thần bứt phá, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển trong năm mới.

Cụm linh vật chính tạo hình 8 con ngựa phi nước đại, hướng ra biển. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bao quanh là những tổ hợp ngựa cách điệu gắn với các biểu tượng văn hóa Tết như: mâm bánh chưng, ông đồ cho chữ, hình tượng thần tài…, góp phần chuyển tải thông điệp về tài lộc, tri thức và sự thịnh vượng. Không gian phía còn lại của Quảng trường Chiến Thắng được thiết kế như một trường cảnh văn hóa - du lịch, nổi bật với bộ chữ nhận diện “Quy Nhơn - thiên đường biển” cùng các cụm trang trí lân, sư, rồng kết hợp hình ảnh thiếu nhi.

Cụm linh vật phụ thể hiện vui tươi, sinh động với hình ảnh Quy Nhơn giàu bản sắc văn hóa, du lịch. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các mảng màu rực rỡ, bố cục sinh động tái hiện không khí lễ hội truyền thống, tạo sắc thái vui tươi, gắn kết cộng đồng và thể hiện sự tiếp nối văn hóa qua các thế hệ. Xen kẽ là các chi tiết tạo hình ngựa cách điệu gợi hoạt động trải nghiệm biển, ẩm thực và vui chơi, khắc họa hình ảnh đô thị biển năng động, cởi mở.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: “Việc xây dựng cụm linh vật không chỉ nhằm trang trí cảnh quan dịp Tết, mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm check-in phục vụ người dân, du khách. Công trình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời quảng bá hình ảnh Quy Nhơn năng động, giàu bản sắc và hội nhập, góp phần kích cầu du lịch”.

Ngay sau lễ khánh thành, đông đảo người dân đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm giữa không gian trang trí rực rỡ sắc màu. Cụm linh vật được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc trong dịp Tết, góp phần tạo diện mạo tươi mới cho khu vực trung tâm Quy Nhơn - Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.

Người dân, du khách check-in, chụp ảnh cụm linh vật. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo lãnh đạo phường Quy Nhơn, cụm linh vật năm Bính Ngọ của phường sẽ được trưng bày qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sau đó sẽ được bố trí, tạo thêm tiểu cảnh để trưng bày xuyên suốt hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.