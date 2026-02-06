Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Phường Quy Nhơn khánh thành cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Chiến Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 6-2 (nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khánh thành cụm linh vật năm Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Chiến Thắng.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định và TP. Quy Nhơn trước đây; đại biểu một số phường bạn, cùng đông đảo người dân và du khách.

Đây là công trình văn hóa trọng điểm, mở màn cho chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tạo điểm nhấn cảnh quan phục vụ nhân dân và du khách tham quan, đón Tết cổ truyền dân tộc.

dai-bieu-cat-bang-khanh-thanh-cum-linh-vatjpg.jpg
Đại biểu cắt băng khánh thành cụm linh vật của phường Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cụm linh vật được bố trí trong tổng thể không gian Quảng trường Chiến Thắng theo trục đối xứng hướng ra biển, kết nối hài hòa giữa yếu tố lịch sử, cảnh quan đô thị và bản sắc biển của địa phương. Trên trục trung tâm, Tượng đài Chiến Thắng giữ vai trò điểm nhấn, như một “trục ký ức” gợi nhắc truyền thống hào hùng, đồng thời tạo nền cho các không gian trang trí xung quanh.

cum-linh-vat-nam-binh-ngo-cua-phuong-quy-nhon-dat-tai-quang-truong-chien-thangjpg.jpg
Cụm linh vật năm Bính Ngọ của phường Quy Nhơn đặt tại Quảng trường Chiến Thắng. Ảnh: Dũng Nhân

Điểm nhấn nổi bật là cụm linh vật chính gồm 8 tượng ngựa trong thế phi nước đại, tạo hình khỏe khoắn, mang thông điệp “mã đáo thành công”. Các dáng ngựa được sắp đặt theo nhịp chuyển động liên hoàn, hướng tầm nhìn ra Biển Đông, biểu trưng cho tinh thần bứt phá, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển trong năm mới.

cum-linh-vat-chinh-tao-hinh-8-con-ngua-phi-nuoc-dai-huong-ra-bienjpg.jpg
Cụm linh vật chính tạo hình 8 con ngựa phi nước đại, hướng ra biển. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bao quanh là những tổ hợp ngựa cách điệu gắn với các biểu tượng văn hóa Tết như: mâm bánh chưng, ông đồ cho chữ, hình tượng thần tài…, góp phần chuyển tải thông điệp về tài lộc, tri thức và sự thịnh vượng. Không gian phía còn lại của Quảng trường Chiến Thắng được thiết kế như một trường cảnh văn hóa - du lịch, nổi bật với bộ chữ nhận diện “Quy Nhơn - thiên đường biển” cùng các cụm trang trí lân, sư, rồng kết hợp hình ảnh thiếu nhi.

cum-linh-vat-the-hien-ban-sac-van-hoa-du-lich-cua-phuong-quy-nhonjpg.jpg
Cụm linh vật phụ thể hiện vui tươi, sinh động với hình ảnh Quy Nhơn giàu bản sắc văn hóa, du lịch. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các mảng màu rực rỡ, bố cục sinh động tái hiện không khí lễ hội truyền thống, tạo sắc thái vui tươi, gắn kết cộng đồng và thể hiện sự tiếp nối văn hóa qua các thế hệ. Xen kẽ là các chi tiết tạo hình ngựa cách điệu gợi hoạt động trải nghiệm biển, ẩm thực và vui chơi, khắc họa hình ảnh đô thị biển năng động, cởi mở.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: “Việc xây dựng cụm linh vật không chỉ nhằm trang trí cảnh quan dịp Tết, mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm check-in phục vụ người dân, du khách. Công trình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời quảng bá hình ảnh Quy Nhơn năng động, giàu bản sắc và hội nhập, góp phần kích cầu du lịch”.

Ngay sau lễ khánh thành, đông đảo người dân đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm giữa không gian trang trí rực rỡ sắc màu. Cụm linh vật được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc trong dịp Tết, góp phần tạo diện mạo tươi mới cho khu vực trung tâm Quy Nhơn - Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.

nguoi-dan-du-khach-chup-anh-voi-linh-vatjpg.jpg
check-in-cum-linh-vatjpg.jpg
Người dân, du khách check-in, chụp ảnh cụm linh vật. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo lãnh đạo phường Quy Nhơn, cụm linh vật năm Bính Ngọ của phường sẽ được trưng bày qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sau đó sẽ được bố trí, tạo thêm tiểu cảnh để trưng bày xuyên suốt hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Chùa Cây Thị nằm giữa không gian yên bình vùng quê. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chùa Cây Thị: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống và trầm tích lịch sử

Văn hóa

(GLO)- Giữa khu phố Tân Trung (phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), chùa Cây Thị (tên chữ là Thanh Minh tự) là một “chứng nhân” đặc biệt, nơi đạo pháp hòa quyện cùng lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ những ký ức bi hùng của một vùng đất qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước.

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Nay ở thành phố, mỗi lần đến Tết tôi ra siêu thị để mua bánh, mứt. Có đủ các loại, bình dân có, cao cấp có; miền Nam có, miền Bắc có, tùy chọn. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn luôn nhớ về một vùng quê của ấu thơ.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

Xã Ia Hiao bảo tồn lễ cúng bến nước

Văn hóa

(GLO)- Ngày 21-1, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Sô Ma Hang A và thôn Sô Ma Hang B nhằm bàn giải pháp bảo tồn lễ cúng bến nước.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

Văn hóa

(GLO) - Với tinh thần xã hội hóa, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku vừa lắp đặt cụm 10 bức tượng cỡ lớn tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, đoạn Nguyễn Lương Bằng - Bà Triệu với tên gọi “Khu vườn vui vẻ”.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null