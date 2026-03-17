Ra mắt “Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai”

(GLO)- Từ tháng 3 đến tháng 8-2026, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai thí điểm mô hình du lịch mới mang tên “Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai” tại khu vực đường Anh hùng Núp (khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku).

﻿

Mô hình này nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy giá trị văn hóa địa phương, góp phần thu hút du khách và phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

“Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai” sẽ hoạt động vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần..

Mô hình giới thiệu cà phê Gia Lai, các sản phẩm trà, ẩm thực đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương (bao gồm sản phẩm vùng miền núi và vùng miền biển).

Đặc biệt, cùng với hoạt động thưởng thức cà phê, du khách còn được trải nghiệm văn hóa bản địa, với điểm nhấn là biểu diễn và giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên, các hoạt động nghệ thuật truyền thống.

Tại “Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai”, du khách sẽ được xem trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Huy Toàn

Cũng trong thời gian thí điểm, tỉnh sẽ không thu phí sử dụng mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị tổ chức tập trung nguồn lực đầu tư, triển khai các hoạt động. Chi phí liên quan đến điện, nước, vệ sinh môi trường và các chi phí phục vụ hoạt động do đơn vị tổ chức tự bảo đảm theo quy định.