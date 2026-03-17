Ra mắt “Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai”

XUÂN TRANG
(GLO)- Từ tháng 3 đến tháng 8-2026, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai thí điểm mô hình du lịch mới mang tên “Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai” tại khu vực đường Anh hùng Núp (khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku).

﻿logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Mô hình này nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy giá trị văn hóa địa phương, góp phần thu hút du khách và phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

“Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai” sẽ hoạt động vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần..

Mô hình giới thiệu cà phê Gia Lai, các sản phẩm trà, ẩm thực đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương (bao gồm sản phẩm vùng miền núi và vùng miền biển).

Đặc biệt, cùng với hoạt động thưởng thức cà phê, du khách còn được trải nghiệm văn hóa bản địa, với điểm nhấn là biểu diễn và giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên, các hoạt động nghệ thuật truyền thống.

cong-chieng.jpg
Tại “Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai”, du khách sẽ được xem trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Huy Toàn

Cũng trong thời gian thí điểm, tỉnh sẽ không thu phí sử dụng mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị tổ chức tập trung nguồn lực đầu tư, triển khai các hoạt động. Chi phí liên quan đến điện, nước, vệ sinh môi trường và các chi phí phục vụ hoạt động do đơn vị tổ chức tự bảo đảm theo quy định.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Ngàn năm bóng ngựa

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Kỹ năng sống

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

Sách hay

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.