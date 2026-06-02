Sôi động đua thuyền rồng, rực rỡ diều nghệ thuật

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ I - năm 2026 diễn ra vào cuối tuần vừa qua, khai thác lợi thế không gian biển đặc trưng, địa phương đã lựa chọn tổ chức 2 hoạt động văn hóa - thể thao tạo điểm nhấn riêng trong bức tranh sự kiện đa sắc màu.

Tại khu vực bãi biển Nhơn Lý, chương trình giao lưu thể thao đua thuyền rồng “Thị Nại thuyền vui” thu hút đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi.

Tham gia tranh tài có 6 đội đua thuyền đến từ các khu phố của phường Quy Nhơn Đông và đơn vị khách mời: Phường Quy Nhơn (1 đội), xã Tuy Phước Đông (2 đội). Mỗi đội có 12 VĐV, trong đó có 1 lái thuyền, 8 tay chèo chính và 3 VĐV dự bị.

Các đội đua thuyền rồng tranh tài tại chương trình “Thị Nại thuyền vui” trên biển Nhơn Lý. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên tại các phao tiêu, những mái chèo đồng loạt rẽ sóng, đưa những chiếc thuyền rồng lao nhanh về phía trước. Tiếng trống thúc nhịp hòa cùng tiếng hò reo của người xem tạo nên khung cảnh náo nhiệt, đậm chất lễ hội miền biển.

Kết quả, giải nhất thuộc về đội đua thuyền Cồn Chim (Tuy Phước Đông), giải nhì được trao cho đội 2 (Tuy Phước Đông), giải ba thuộc về đội Xương Lý (Nhơn Lý) và giải tư trao cho đội phường Quy Nhơn.

Anh Nguyễn Văn Sáng - Chủ dịch vụ du lịch A Tư Hòn Khô (làng biển Nhơn Hải) vui vẻ nói: “Việc tổ chức lễ hội du lịch có đưa môn đua thuyền rồng vào thi đấu không chỉ tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa - thể thao truyền thống của các địa phương ven biển đang phát triển du lịch cộng đồng”.

Còn anh Đỗ Bá Hiệp - VĐV đội đua thuyền Cồn Chim (Tuy Phước Đông) - chia sẻ: “Điều vui nhất không chỉ là thành tích mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đội bạn. Không khí lễ hội rất sôi động, các đội đều quyết tâm thi đấu hết mình”.

Bên cạnh cuộc đua thuyền rồng trên biển, các hoạt động kéo co nam - nữ với sự tham gia của 7 đội thi cùng các trò chơi dân gian như đập ấm, bắt vịt trên bãi biển cũng thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lần đầu đến Nhơn Lý đúng dịp diễn ra lễ hội, chị Jihee Hong (du khách Hàn Quốc) tỏ ra thích thú trước không khí náo nhiệt. “Tôi rất ấn tượng với phong cảnh đẹp, người dân thân thiện và các hoạt động văn hóa - thể thao mang đậm bản sắc địa phương. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch của tôi” - chị Jihee Hong chia sẻ.

Nếu đua thuyền rồng mang đến những cung bậc cảm xúc sôi động trên biển Nhơn Lý thì Liên hoan diều “Quy Nhơn Đông - sắc màu diều Việt” tổ chức trong hai buổi chiều cuối tuần vừa qua đã tạo sắc màu rực rỡ trên bầu trời làng biển Nhơn Hải. Hàng chục cánh diều nghệ thuật với nhiều hình dáng như: Cá voi, bạch tuộc, hải cẩu... được các thành viên CLB Diều Kite Sky (TP Hồ Chí Minh) trình diễn, thu hút đông đảo người dân và du khách dõi theo.

Theo anh Nguyễn Hữu Toàn - đại diện CLB Diều Kite Sky, đây là lần thứ 3 CLB đến trình diễn tại bãi biển Nhơn Hải nên hiểu rõ về khu vực này và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để góp phần vào thành Lễ hội Du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ I.

“Mỗi lần đến đây, các thành viên CLB có cơ hội cảm nhận thêm những vẻ đẹp riêng của vùng biển Nhơn Hải cùng sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương. Chúng tôi rất vui khi những cánh diều nghệ thuật đã góp phần làm bầu trời ven biển trở nên rực rỡ, tạo sự hào hứng cho mọi người”-anh Toàn chia sẻ.

Những cánh diều nghệ thuật rực rỡ bay trên bầu trời Nhơn Hải tại Liên hoan diều “Quy Nhơn Đông - sắc màu diều Việt”. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Đông, Lễ hội Du lịch phường lần đầu tiên được tổ chức thành công góp phần thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 nói chung và mùa du lịch hè nói riêng.

Thông qua lễ hội, địa phương mong muốn định hướng và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống cư dân miền biển, tạo thêm sản phẩm phục vụ phát triển du lịch địa phương.

“Những hoạt động như đua thuyền, liên hoan diều hay trò chơi dân gian không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh Quy Nhơn Đông và du lịch Gia Lai đến với du khách” - ông Danh nhìn nhận.