Từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực”: Thêm lối dẫn du khách về với Gia Lai

(GLO)- Phim “Hẹn em ngày nhật thực” khởi chiếu từ cuối tháng 3 đến nay đang thu hút đông đảo khán giả trong cả nước. Không chỉ mang đến cảm xúc điện ảnh, bộ phim còn gợi mở cơ hội đáng chú ý cho du lịch Gia Lai từ chính những bối cảnh xuất hiện trên màn ảnh.

Những ngày qua, tại các rạp chiếu phim ở phố biển Quy Nhơn, “Hẹn em ngày nhật thực” được duy trì nhiều suất chiếu trong ngày, đáp ứng nhu cầu khán giả. Tối 5-4, chúng tôi thưởng thức bộ phim này tại rạp Dcine Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Phòng chiếu gần kín chỗ, trong đó có cả khán giả người nước ngoài - những người vẫn có thể nắm bắt nội dung phim nhờ phụ đề tiếng Anh.

Bộ phim gợi mở nhiều cảm xúc, xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo, với bối cảnh là ở các địa phương miền Trung Việt Nam những năm 90 của thế kỷ XX. Ngay từ mở đầu của bộ phim và kéo dài khoảng hơn 10 phút sau đó, Tiểu chủng viện Làng Sông (xã Tuy Phước) hiện lên với kiến trúc cổ kính, hàng cây cao và không gian trầm mặc. Từ đó, bộ phim chuyển cảnh “thật mượt” về làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) với hoạt động sẻ chia của các nữ tu tặng quà, khám bệnh cho bệnh nhân phong và con cháu của họ…

Từ hiệu ứng bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực”, Tiểu chủng viện Làng Sông hứa hẹn sẽ thu hút đông du khách trong thời gian tới. Ảnh: H.T

Khi đến đoạn giàu khoảnh khắc lắng đọng trong mạch phim, vai nữ chính do Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân đảm nhận đã nói đến việc “về Quy Nhơn”. Trong điện ảnh, đôi khi chỉ một câu thoại ngắn đúng lúc cũng có thể gợi mở một điểm đến trong trí nhớ người xem. Tiểu chủng viện Làng Sông tiếp tục xuất hiện trong đoạn “neo lại” nhiều cảm xúc ở phần kết phim, càng khiến cho khán giả ấn tượng hơn.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sau 10 ngày công chiếu, bộ phim đã đạt doanh thu gần 64 tỷ đồng (tính đến đầu giờ chiều 6-4), duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé trong nhiều ngày qua với khoảng 3.000 suất chiếu mỗi ngày tại hệ thống rạp trong cả nước.

Càng ấn tượng hơn, chỉ trong ngày Chủ nhật (5-4) vừa qua, bộ phim thu hút hơn 100 nghìn lượt khán giả đến rạp, đạt doanh thu gần 10 tỷ đồng.

“Hẹn em ngày nhật thực” được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút đông khán giả, góp phần tạo nên một kênh quảng bá rất hiệu quả cho du lịch Gia Lai. Đáng chú ý, nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình chưa từng có kế hoạch đến Quy Nhơn. Nhưng từ nhiều cảm xúc khi xem phim, họ bắt đầu hình thành ý định đi khám phá. Đây là cơ hội lớn để Quy Nhơn thu hút một tệp khách mới.

Nhiều khán giả sau khi xem phim cũng lên mạng tìm kiếm địa điểm, hỏi về trải nghiệm và được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình về “Quy Nhơn đẹp lắm”. Hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung hướng dẫn đường “đi đến cảnh phim”.

Nếu được nắm bắt kịp thời, “sức nóng” phòng vé của bộ phim hoàn toàn có thể chuyển hóa thành dòng du khách thực đến với Gia Lai. Du khách tìm về trước hết từ “lực hút” của bộ phim, nhưng rồi sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa - lịch sử của những vùng đất, địa điểm mình chưa từng khám phá.

Tiểu chủng viện Làng Sông không chỉ là một công trình tôn giáo cổ kính mà nơi đây từng có nhà in Làng Sông - 1 trong 3 nhà in sách Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Trong khi đó, làng phong Quy Hòa lại mang giá trị khác biệt từ không gian nhân văn của một cộng đồng dân cư ven biển yên bình với nhiều ngôi nhà nhỏ mang đậm dấu ấn thời gian và kiến trúc “không lẫn nơi nào khác”. Đặc biệt, làng phong còn gắn với những năm tháng cuối đời của thi sĩ Hàn Mặc Tử.

Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, hoàn toàn có thể hình thành nhanh các tour “hot” theo dấu phim “Hẹn em ngày nhật thực”, kết nối các điểm đến từ Quy Nhơn đến Tuy Phước. Những trải nghiệm như tham quan, chụp ảnh theo bối cảnh, nghe kể câu chuyện hấp dẫn về điểm đến… sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch địa phương trong việc chạm đến cảm xúc du khách.

Từ những khung hình trên màn ảnh, một hành trình du lịch đã xuất hiện trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Khi những người làm du lịch Gia Lai nắm bắt tốt, điện ảnh có thể trở thành con đường ngắn nhất đưa thêm nhiều du khách về với tỉnh nhà.