Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Lan tỏa vẻ đẹp Gia Lai qua show truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÌNH NHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đón mùa du lịch hè và Năm Du lịch quốc gia 2026, chương trình “Say Hi Rực Rỡ” với hành trình trải nghiệm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh phát sóng trong tháng 6, được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách.

Dù chưa chính thức phát sóng, “Say Hi Rực Rỡ” đã sớm thu hút sự quan tâm với loạt hình ảnh ghi hình tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh.

Bên cạnh các thử thách trải nghiệm, chương trình còn khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân địa phương qua góc nhìn gần gũi của các nghệ sĩ trẻ.

lan-toa-ve-dep-gia-lai-qua-show-truyen-hinh-thuc-te-2.jpg
Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình được xây dựng với 3 yếu tố xuyên suốt gồm “Real” - cảm xúc thật và những khoảnh khắc không kịch bản khi nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn; “Wild” - tinh thần dấn thân, khám phá thiên nhiên và “Brotherhood” - sự gắn kết được hình thành khi cùng nhau vượt qua thử thách.

Thiên nhiên hoang sơ cùng sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương đã để lại nhiều ấn tượng với dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

lan-toa-ve-dep-gia-lai-qua-show-truyen-hinh-thuc-te-5.jpg
Các nghệ sĩ tham gia thử thách chương trình tại đảo Cù Lao Xanh: Ảnh: BTC

Nam ca sĩ Vũ Thịnh cho biết, dù thời tiết nắng nóng và lịch trình ghi hình khá dày nhưng những trải nghiệm tại Gia Lai khiến anh cảm thấy hào hứng và đáng nhớ.

“Trong hành trình ghi hình tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh, chúng tôi có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, từ khám phá thiên nhiên, hòa mình vào không khí đại ngàn đến cảm nhận nhịp sống bình yên của người dân vùng biển đảo.

Nhân dịp Năm Du lịch quốc gia 2026, tụi mình cũng mong khán giả sẽ biết đến và đến với Gia Lai nhiều hơn. Hy vọng thông qua chương trình, mọi người sẽ có thêm động lực để đến, khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây” - nam ca sĩ chia sẻ.

lan-toa-ve-dep-gia-lai-qua-show-truyen-hinh-thuc-te-3.jpg
Chương trình "Say Hi Rực Rỡ" sẽ chính thức lên sóng từ ngày 7-6 phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần trên HTV2 và HTV7. Ảnh: BTC

Từ những khung hình trải nghiệm chân thật, các điểm đến như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn của giới trẻ trong mùa hè năm nay.

Sức hút từ chương trình cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ trẻ cũng đang tạo thêm hiệu ứng lan tỏa, đưa hình ảnh du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách.

Ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho biết, đây là một chương trình thực tế hoàn toàn mới, rất hấp dẫn và đáng mong chờ. "Trong thời gian qua, chương trình “Say Hi Rực Rỡ” đã giúp hình ảnh Nhơn Châu được nhiều người dân và du khách biết đến hơn thông qua các nền tảng mạng xã hội và truyền thông.

Địa phương kỳ vọng, từ sức lan tỏa của chương trình, Nhơn Châu sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, cuộc sống và cảnh quan biển đảo, tạo động lực để du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".

say-hi-ruc-ro-6.jpg
Các anh trai với hành trình "Say hi rực rỡ". Ảnh: BTC

Với sức hấp dẫn từ sự chân thực, tính tương tác cao và sự xuất hiện của những ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, chương trình nhanh chóng thu hút được lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi.

Nhiều khán giả kỳ vọng, với sức lan tỏa từ chương trình và dàn nghệ sĩ trẻ, các điểm đến của Gia Lai sẽ được biết đến rộng rãi hơn, trở thành lựa chọn trải nghiệm trong mùa du lịch hè năm nay.

lan-toa-ve-dep-gia-lai-qua-show-truyen-hinh-thuc-te-5-2912.jpg
Ca sĩ Erik giao lưu với khán giả Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

“Say Hi Rực Rỡ” là chương trình kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kỹ năng sinh tồn, được chia thành 2 chặng hành trình gồm rừng và biển với những thử thách mang màu sắc đối lập.

Bối cảnh ghi hình được thực hiện tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - 2 địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ, giàu bản sắc của Gia Lai.

Thông qua hành trình trải nghiệm của các nghệ sĩ, chương trình góp phần quảng bá thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến đông đảo khán giả cả nước; đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, Rhyder, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí.

Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 7-6-2026, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần lúc 20 giờ trên HTV2, 20 giờ 30 trên HTV7 và nền tảng giải trí VieON.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Gia Lai nhộn nhịp tháng 3

Gia Lai nhộn nhịp tháng ba

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

Emagazine

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.