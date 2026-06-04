Lan tỏa vẻ đẹp Gia Lai qua show truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ"

(GLO)- Đón mùa du lịch hè và Năm Du lịch quốc gia 2026, chương trình “Say Hi Rực Rỡ” với hành trình trải nghiệm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh phát sóng trong tháng 6, được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách.

Dù chưa chính thức phát sóng, “Say Hi Rực Rỡ” đã sớm thu hút sự quan tâm với loạt hình ảnh ghi hình tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh.

Bên cạnh các thử thách trải nghiệm, chương trình còn khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân địa phương qua góc nhìn gần gũi của các nghệ sĩ trẻ.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Chương trình được xây dựng với 3 yếu tố xuyên suốt gồm “Real” - cảm xúc thật và những khoảnh khắc không kịch bản khi nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn; “Wild” - tinh thần dấn thân, khám phá thiên nhiên và “Brotherhood” - sự gắn kết được hình thành khi cùng nhau vượt qua thử thách.

Thiên nhiên hoang sơ cùng sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương đã để lại nhiều ấn tượng với dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Các nghệ sĩ tham gia thử thách chương trình tại đảo Cù Lao Xanh: Ảnh: BTC

Nam ca sĩ Vũ Thịnh cho biết, dù thời tiết nắng nóng và lịch trình ghi hình khá dày nhưng những trải nghiệm tại Gia Lai khiến anh cảm thấy hào hứng và đáng nhớ.

“Trong hành trình ghi hình tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh, chúng tôi có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, từ khám phá thiên nhiên, hòa mình vào không khí đại ngàn đến cảm nhận nhịp sống bình yên của người dân vùng biển đảo.

Nhân dịp Năm Du lịch quốc gia 2026, tụi mình cũng mong khán giả sẽ biết đến và đến với Gia Lai nhiều hơn. Hy vọng thông qua chương trình, mọi người sẽ có thêm động lực để đến, khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây” - nam ca sĩ chia sẻ.

Chương trình "Say Hi Rực Rỡ" sẽ chính thức lên sóng từ ngày 7-6 phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần trên HTV2 và HTV7. Ảnh: BTC

Từ những khung hình trải nghiệm chân thật, các điểm đến như Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn của giới trẻ trong mùa hè năm nay.

Sức hút từ chương trình cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ trẻ cũng đang tạo thêm hiệu ứng lan tỏa, đưa hình ảnh du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách.

Ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho biết, đây là một chương trình thực tế hoàn toàn mới, rất hấp dẫn và đáng mong chờ. "Trong thời gian qua, chương trình “Say Hi Rực Rỡ” đã giúp hình ảnh Nhơn Châu được nhiều người dân và du khách biết đến hơn thông qua các nền tảng mạng xã hội và truyền thông.

Địa phương kỳ vọng, từ sức lan tỏa của chương trình, Nhơn Châu sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, cuộc sống và cảnh quan biển đảo, tạo động lực để du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".

Các anh trai với hành trình "Say hi rực rỡ". Ảnh: BTC

Với sức hấp dẫn từ sự chân thực, tính tương tác cao và sự xuất hiện của những ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, chương trình nhanh chóng thu hút được lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi.

Nhiều khán giả kỳ vọng, với sức lan tỏa từ chương trình và dàn nghệ sĩ trẻ, các điểm đến của Gia Lai sẽ được biết đến rộng rãi hơn, trở thành lựa chọn trải nghiệm trong mùa du lịch hè năm nay.

Ca sĩ Erik giao lưu với khán giả Nhơn Châu. Ảnh: Hoàng Vũ

“Say Hi Rực Rỡ” là chương trình kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kỹ năng sinh tồn, được chia thành 2 chặng hành trình gồm rừng và biển với những thử thách mang màu sắc đối lập. Bối cảnh ghi hình được thực hiện tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - 2 địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ, giàu bản sắc của Gia Lai. Thông qua hành trình trải nghiệm của các nghệ sĩ, chương trình góp phần quảng bá thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến đông đảo khán giả cả nước; đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, Rhyder, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 7-6-2026, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần lúc 20 giờ trên HTV2, 20 giờ 30 trên HTV7 và nền tảng giải trí VieON.

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