Nối dài tình yêu quê hương trên những vòng xe

(GLO)- Trên tinh thần mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch, ông Huỳnh Thiên Tú (SN 1973), một cua rơ ở phường An Khê, đã chọn những hành trình đạp xe để kết nối bạn hữu và giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Với ông, mỗi vòng xe đều chất chứa niềm tự hào và tình yêu dành cho quê hương Gia Lai, đất nước Việt Nam.

Trong những ngày tháng 4 vừa qua, ông Tú tham gia chương trình đạp xe chinh phục cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào - Campuchia. Hành trình gồm 42 chặng, xuất phát từ mũi Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc (Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và kết thúc tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Không đơn thuần là chuyến “du lịch chậm” để khám phá cảnh sắc thiên nhiên, chương trình còn là dịp để những người yêu xe đạp giao lưu, kết nối, lan tỏa lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Ông Huỳnh Thiên Tú (ngoài cùng bên trái) đón bạn hữu xe đạp đến từ Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: NVCC

Đối với ông Tú, đây còn là cơ hội để thử sức trên những cung đường mới, đặc biệt là địa hình đèo dốc đặc trưng vùng núi phía Bắc. Ông chia sẻ: Đây là một hành trình đầy ý nghĩa, là dịp để những cua rơ thử sức chinh phục các điểm đến, địa danh nổi tiếng gắn với cột mốc biên giới Việt Nam; đồng thời lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Trong hành trình ấy, ông đã đi qua nhiều cung đường quanh co với độ dốc 15-17 độ; có những chặng ngắn nhưng phải kết hợp đạp xe, đi bộ, leo núi trong nhiều giờ mới chạm tới điểm đến.

Đổi lại là cơ hội đặt chân đến những địa danh nổi tiếng như mũi Sa Vĩ (tỉnh Quảng Ninh), Cột cờ quốc gia Lũng Cú, con đường Hạnh Phúc (tỉnh Tuyên Quang), Km số 0 đường Hồ Chí Minh tại Cao Bằng hay Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó…

Ông Huỳnh Thiên Tú trong chuyến trải nghiệm đạp xe trên đèo Mã Pia ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: NVCC

“Đất nước mình đẹp quá, thiên nhiên thật sự hùng vĩ. Ở những điểm đến, nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng tung bay, trong lòng tôi trào dâng niềm xúc động, tự hào dân tộc và tình yêu đất nước. Tôi mong muốn chia sẻ, lan tỏa điều này đến với mọi người” - ông Tú bày tỏ.

Ngay sau khi hoàn thành hành trình đáng nhớ ấy, ông Tú trở về Gia Lai để tiếp tục một hành trình khác là kết nối bạn hữu xe đạp trong và ngoài nước khám phá Tây Nguyên.

Với tinh thần mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch, ông cùng bạn hữu xe đạp Việt Nam đón đoàn xe đạp đến từ Campuchia trải nghiệm cung đường từ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) đến điểm du lịch Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi).

Từ An Khê, ông cùng các bạn đạp xe vượt đèo dốc, nắng nóng lên cửa khẩu đón đoàn bạn quốc tế; sau đó cùng nhau trải nghiệm hành trình từ Lệ Thanh về Pleiku rồi tiếp tục lên Măng Đen.

Không dừng lại ở đó, trên đường trở về, ông Tú tiếp tục đưa bạn hữu xe đạp trong nước khám phá cung đường Trường Sơn Đông đoạn Măng Đen - Kbang - An Khê. Theo ông, đây là tuyến đường mang vẻ đẹp đặc trưng của Tây Nguyên với địa hình cao nguyên đa dạng và thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ.

Các bạn hữu xe đạp trong nước trải nghiệm cung đường đạp xe qua Mang Yang. Ảnh: NVCC

“Qua những chuyến đi kết nối, giao lưu, không chỉ lan tỏa, giới thiệu vẻ đẹp của Gia Lai, của Việt Nam đến với bạn hữu xe đạp, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của quê hương mình, của đất nước mình và mong muốn được giới thiệu điều đó đến với nhiều người hơn nữa” - ông Tú cho hay.

Từ những vòng xe bền bỉ qua các cung đường biên cương, cao nguyên hay đèo dốc, hành trình của ông Huỳnh Thiên Tú không chỉ là câu chuyện về niềm đam mê thể thao, mà còn là cách một người dân Gia Lai âm thầm kết nối, quảng bá và lan tỏa tình yêu quê hương bằng những trải nghiệm chân thành, giàu cảm xúc.