Nối dài tình yêu quê hương trên những vòng xe

(GLO)- Trên tinh thần mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch, ông Huỳnh Thiên Tú (SN 1973), một cua rơ ở phường An Khê, đã chọn những hành trình đạp xe để kết nối bạn hữu và giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước. 

Với ông, mỗi vòng xe đều chất chứa niềm tự hào và tình yêu dành cho quê hương Gia Lai, đất nước Việt Nam.

Trong những ngày tháng 4 vừa qua, ông Tú tham gia chương trình đạp xe chinh phục cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào - Campuchia. Hành trình gồm 42 chặng, xuất phát từ mũi Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc (Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và kết thúc tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Không đơn thuần là chuyến “du lịch chậm” để khám phá cảnh sắc thiên nhiên, chương trình còn là dịp để những người yêu xe đạp giao lưu, kết nối, lan tỏa lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Ông Huỳnh Thiên Tú (ngoài cùng bên trái) đón bạn hữu xe đạp đến từ Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: NVCC

Đối với ông Tú, đây còn là cơ hội để thử sức trên những cung đường mới, đặc biệt là địa hình đèo dốc đặc trưng vùng núi phía Bắc. Ông chia sẻ: Đây là một hành trình đầy ý nghĩa, là dịp để những cua rơ thử sức chinh phục các điểm đến, địa danh nổi tiếng gắn với cột mốc biên giới Việt Nam; đồng thời lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Trong hành trình ấy, ông đã đi qua nhiều cung đường quanh co với độ dốc 15-17 độ; có những chặng ngắn nhưng phải kết hợp đạp xe, đi bộ, leo núi trong nhiều giờ mới chạm tới điểm đến.

Đổi lại là cơ hội đặt chân đến những địa danh nổi tiếng như mũi Sa Vĩ (tỉnh Quảng Ninh), Cột cờ quốc gia Lũng Cú, con đường Hạnh Phúc (tỉnh Tuyên Quang), Km số 0 đường Hồ Chí Minh tại Cao Bằng hay Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó…

Ông Huỳnh Thiên Tú trong chuyến trải nghiệm đạp xe trên đèo Mã Pia ở tỉnh Cao Bằng. Ảnh: NVCC

“Đất nước mình đẹp quá, thiên nhiên thật sự hùng vĩ. Ở những điểm đến, nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng tung bay, trong lòng tôi trào dâng niềm xúc động, tự hào dân tộc và tình yêu đất nước. Tôi mong muốn chia sẻ, lan tỏa điều này đến với mọi người” - ông Tú bày tỏ.

Ngay sau khi hoàn thành hành trình đáng nhớ ấy, ông Tú trở về Gia Lai để tiếp tục một hành trình khác là kết nối bạn hữu xe đạp trong và ngoài nước khám phá Tây Nguyên.

Với tinh thần mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch, ông cùng bạn hữu xe đạp Việt Nam đón đoàn xe đạp đến từ Campuchia trải nghiệm cung đường từ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) đến điểm du lịch Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi).

Từ An Khê, ông cùng các bạn đạp xe vượt đèo dốc, nắng nóng lên cửa khẩu đón đoàn bạn quốc tế; sau đó cùng nhau trải nghiệm hành trình từ Lệ Thanh về Pleiku rồi tiếp tục lên Măng Đen.

Không dừng lại ở đó, trên đường trở về, ông Tú tiếp tục đưa bạn hữu xe đạp trong nước khám phá cung đường Trường Sơn Đông đoạn Măng Đen - Kbang - An Khê. Theo ông, đây là tuyến đường mang vẻ đẹp đặc trưng của Tây Nguyên với địa hình cao nguyên đa dạng và thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ.

Các bạn hữu xe đạp trong nước trải nghiệm cung đường đạp xe qua Mang Yang. Ảnh: NVCC

“Qua những chuyến đi kết nối, giao lưu, không chỉ lan tỏa, giới thiệu vẻ đẹp của Gia Lai, của Việt Nam đến với bạn hữu xe đạp, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của quê hương mình, của đất nước mình và mong muốn được giới thiệu điều đó đến với nhiều người hơn nữa” - ông Tú cho hay.

Từ những vòng xe bền bỉ qua các cung đường biên cương, cao nguyên hay đèo dốc, hành trình của ông Huỳnh Thiên Tú không chỉ là câu chuyện về niềm đam mê thể thao, mà còn là cách một người dân Gia Lai âm thầm kết nối, quảng bá và lan tỏa tình yêu quê hương bằng những trải nghiệm chân thành, giàu cảm xúc.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Gia Lai nhộn nhịp tháng 3

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.