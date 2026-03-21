Phường Pleiku tổ chức chương trình “Đêm nghe phố hát” tại Phố đêm Chợ Nhỏ

NGỌC DUY
(GLO)- Tối 20-3, tại Phố đêm Chợ Nhỏ, phường Pleiku phối hợp với Pleimer Town Band (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình âm nhạc miễn phí với chủ đề “Đêm nghe phố hát”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Pleimer Town Band biểu diễn tại chương trình “Đêm nghe phố hát” ở Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình mang đến gần 20 tiết mục với nhiều thể loại như pop, ballad, rock, rap,... do các thành viên Pleimer Town Band cùng các giọng ca trẻ thể hiện.

Không gian biểu diễn được bố trí gần gũi, không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ giao lưu, tương tác trực tiếp với khán giả.

Trong không khí buổi tối dịu mát, người dân và du khách đã dừng chân thưởng thức âm nhạc, góp phần tạo nên điểm nhấn sinh hoạt văn hóa về đêm tại phố núi Pleiku.

Khán giả theo dõi chương trình “Đêm nghe phố hát” tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình âm nhạc miễn phí “Đêm nghe phố hát” là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa về đêm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời từng bước tạo sức hút cho không gian Phố đêm Chợ Nhỏ tại địa phương, hướng tới xây dựng điểm đến văn hóa, giải trí về đêm cho người dân và du khách.

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

Marathon

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Khi nghệ nhân là… YouTuber

Khi nghệ nhân là… YouTuber

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tại buổi phục dựng lễ cúng lúa mùa của dân tộc Jrai ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) diễn ra tháng 10-2025, chúng tôi tình cờ gặp 2 nghệ nhân tên tuổi là Puih Blưn (làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và Puih Dup (làng Blang 3, xã Ia Hrung).

Những “đại thụ” của buôn làng

Những “đại thụ” của buôn làng

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.

Ngàn năm bóng ngựa

Ngàn năm bóng ngựa

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Kỹ năng sống

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

Sách hay

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.