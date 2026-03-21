Phường Pleiku tổ chức chương trình “Đêm nghe phố hát” tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 20-3, tại Phố đêm Chợ Nhỏ, phường Pleiku phối hợp với Pleimer Town Band (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình âm nhạc miễn phí với chủ đề “Đêm nghe phố hát”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Pleimer Town Band biểu diễn tại chương trình “Đêm nghe phố hát” ở Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình mang đến gần 20 tiết mục với nhiều thể loại như pop, ballad, rock, rap,... do các thành viên Pleimer Town Band cùng các giọng ca trẻ thể hiện.

Không gian biểu diễn được bố trí gần gũi, không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ giao lưu, tương tác trực tiếp với khán giả.

Trong không khí buổi tối dịu mát, người dân và du khách đã dừng chân thưởng thức âm nhạc, góp phần tạo nên điểm nhấn sinh hoạt văn hóa về đêm tại phố núi Pleiku.

Khán giả theo dõi chương trình “Đêm nghe phố hát” tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình âm nhạc miễn phí “Đêm nghe phố hát” là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa về đêm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời từng bước tạo sức hút cho không gian Phố đêm Chợ Nhỏ tại địa phương, hướng tới xây dựng điểm đến văn hóa, giải trí về đêm cho người dân và du khách.