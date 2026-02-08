Giai điệu “Một hôm quay về” cho người trẻ xa quê

(GLO)- Chiều tối 7-2, tại hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), chương trình âm nhạc miễn phí “Một hôm quay về” thuộc chuỗi hoạt động Pleimer Town đã thu hút đông đảo khán giả, mang đến không gian nghệ thuật gần gũi giữa thiên nhiên phố núi.

Các ca sĩ và ban nhạc trẻ biểu diễn tại chương trình âm nhạc miễn phí “Một hôm quay về” giữa không gian hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình do nhóm Cochin Music, Du ca phố núi (tỉnh Gia Lai) cùng một số ban nhạc và đơn vị phối hợp thực hiện. Không sử dụng sân khấu lớn hay kỹ xảo cầu kỳ, chương trình được tổ chức theo hình thức biểu diễn gần gũi, khán giả ngồi quây quần giữa không gian thiên nhiên để thưởng thức âm nhạc.

Các ca sĩ và ban nhạc khách mời đã trình diễn nhiều tiết mục thuộc các thể loại như pop, ballad, rock, rap…, tạo không khí sôi động giữa hàng thông trăm tuổi. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bố trí khu vực photobooth miễn phí để khán giả chụp ảnh lưu niệm.

Đông đảo khán giả theo dõi các tiết mục tại chương trình âm nhạc miễn phí “Một hôm quay về” giữa hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Ngọc Duy

Theo ban tổ chức, chương trình âm nhạc miễn phí “Một hôm quay về” được thực hiện với mong muốn trở thành điểm hẹn âm nhạc cho những người trẻ đang học tập, làm việc tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… khi trở về Gia Lai đón Tết Bính Ngọ 2026 cùng gia đình.

Giữa không gian hàng thông quen thuộc, họ có thể cùng nhau đàn hát, chia sẻ những câu chuyện xa quê và tìm lại cảm giác gần gũi của những ngày cận Tết ở phố núi.

Dự án Pleimer Town ra đời từ giữa tháng 11-2025, là chương trình âm nhạc cộng đồng kết hợp quảng bá du lịch địa phương, được tổ chức miễn phí cho người dân và du khách. Thông qua việc kết nối âm nhạc với thiên nhiên và các giá trị văn hóa đặc trưng của Gia Lai, dự án hướng đến việc hình thành điểm hẹn âm nhạc miễn phí định kỳ tại phố núi.