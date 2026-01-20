Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá gạo xuất khẩu tăng trong ngày 20-1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 20-1, thị trường giá lúa gạo trong nước bình ổn, song một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ 200 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay dao động 8.650-8.880 đồng/kg. Gạo OM 380 ở mức 7.450-7.550 đồng/kg; gạo OM 5451 đạt 8.500-8.600 đồng/kg; gạo OM 18 lên giá 8.500-8.600 đồng/kg.

gia-gao-xuat-khau-tang-trong-ngay-20-1.jpg
Gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ 200 đồng/kg trong ngày 20-1. Ảnh: Internet

Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 đạt mức 7.650-7.750 đồng/kg; gạo Sóc thơm có giá 7.500-7.600; gạo CL 555 7.340-7.450 đồng/kg; gạo IR 504 ở mức 9.500-9.700 đồng/kg.

Đối với lúa tươi, giá lúa OM 18 được ghi nhận ở mức 6.300-6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 đạt 5.600-5.800 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 5.400-5.500 đồng/kg; lúa OM 4218 đạt 6.000-6.200 đồng/kg.

Tương tự, lúa IR 50404 có giá 5.500-5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 là 6.300-6.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam hiện có giá 420-440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319-323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 446-450 USD/tấn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người nông dân tại khu vực Tây Gia Lai đang chăm sóc vườn hoa lay ơn trong điều kiện thời tiết lạnh kéo dài trước Tết Nguyên đán 2026.

Người trồng hoa lay ơn Tây Gia Lai thấp thỏm vì thời tiết lạnh

Kinh tế

(GLO)- Còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này người trồng hoa lay ơn đang tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Song gần đây, thời tiết khu vực Tây Gia Lai xuất hiện lạnh kéo dài khiến người trồng hoa lay ơn không khỏi lo lắng về nguy cơ hoa nở “lệch vụ Tết”.

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu đón Tết

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu ở Phù Mỹ Nam

Kinh tế

(GLO)- Khi những ngày Tết đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định, giá bán giữ mức khá mang lại niềm phấn khởi cho người trồng kiệu sau một vụ mùa nhiều nỗ lực.

Nhịp sống mới trên hạ lưu sông Ayun

Nhịp sống mới trên hạ lưu sông Ayun

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, bà con nông dân vùng hạ lưu sông Ayun (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xuống đồng để kịp gieo sạ vụ Đông Xuân 2025-2026. Theo người dân địa phương, đây là thời điểm canh tác thuận lợi nhất do ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ so với các vụ khác.

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

Kinh tế

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, “thủ phủ cam” Sơn Lang bước vào thời điểm chín rộ. Những vườn cam trĩu quả, chín vàng rực không chỉ báo hiệu một mùa bội thu mà còn tạo nên điểm nhấn sinh động cho bức tranh nông nghiệp vùng phía Tây Gia Lai.

Tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Gia Lai tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc, phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp trọng tâm của ngành.

null