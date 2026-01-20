Giá gạo xuất khẩu tăng trong ngày 20-1

(GLO)- Ngày 20-1, thị trường giá lúa gạo trong nước bình ổn, song một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ 200 đồng/kg.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Cụ thể, sau khi tăng, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay dao động 8.650-8.880 đồng/kg. Gạo OM 380 ở mức 7.450-7.550 đồng/kg; gạo OM 5451 đạt 8.500-8.600 đồng/kg; gạo OM 18 lên giá 8.500-8.600 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ 200 đồng/kg trong ngày 20-1. Ảnh: Internet

Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 đạt mức 7.650-7.750 đồng/kg; gạo Sóc thơm có giá 7.500-7.600; gạo CL 555 7.340-7.450 đồng/kg; gạo IR 504 ở mức 9.500-9.700 đồng/kg.

Đối với lúa tươi, giá lúa OM 18 được ghi nhận ở mức 6.300-6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 đạt 5.600-5.800 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 5.400-5.500 đồng/kg; lúa OM 4218 đạt 6.000-6.200 đồng/kg.

Tương tự, lúa IR 50404 có giá 5.500-5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 là 6.300-6.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam hiện có giá 420-440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319-323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 446-450 USD/tấn.