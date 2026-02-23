Những “đầu tàu” nêu gương làm giàu ở phía Tây Gia Lai

(GLO)- Không chỉ chăm lo kinh tế gia đình, nhiều già làng, người uy tín, cán bộ nòng cốt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng.

Làm giàu từ ruộng rẫy, lan tỏa tinh thần đổi mới

Ngôi nhà mới xây còn vương mùi vôi vữa ở thôn Dơk Rơng (xã Đak Đoa) là dấu mốc đáng nhớ của vợ chồng anh Hnuưnh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn.

Căn nhà trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng là “trái ngọt” của nhiều năm lao động bền bỉ, biết tính toán và mạnh dạn đổi mới trong sản xuất nông nghiệp.

Anh Hnuưnh bên ngôi nhà mới và sân cà phê vừa thu hoạch. Ảnh: P.D

Khởi đầu từ 9 sào cà phê do cha mẹ hai bên cho khi lập gia đình, vợ chồng anh từng bước tích cóp, mua thêm đất, mở rộng diện tích sản xuất lên 3 ha cà phê và 6 sào lúa nước.

Nhờ chủ động học hỏi, tham gia tập huấn, tiếp cận kỹ thuật từ cán bộ khuyến nông và những mô hình hiệu quả trong vùng, vườn cà phê của vợ chồng anh Hnuưnh luôn cho năng suất ổn định; vụ thu hoạch vừa qua, anh thu hơn 12 tấn nhân.

Cùng với trồng trọt, anh Hnuưnh duy trì nghề buôn heo để có nguồn thu ngắn hạn, thường xuyên; còn nguồn thu từ cà phê dành cho đầu tư lớn. Không dừng lại ở kết quả trước mắt, anh Hnuưnh chia sẻ về bước đi dài hơi: “Mình sẽ tái canh khoảng 600 cây cà phê già cỗi để trẻ hóa vườn cây, với giống mới, nhiều ưu điểm hơn, hướng tới sản xuất bền vững”.

Cán bộ trẻ làm kinh tế giỏi, dân vận tốt

Ở làng Nú (xã Ia Krái), anh Rơ Lan Xíu (SN 1988) là gương mặt tiêu biểu của lớp cán bộ trẻ vừa làm kinh tế giỏi, vừa gánh vác trách nhiệm cộng đồng trên cương vị Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Với 2 ha cao su, trong đó 1 ha cho khai thác ổn định, mỗi ngày gia đình anh có nguồn thu nhập đều đặn từ 1,5-2 triệu đồng.

Anh Rơ Lan Xíu (giữa) trò chuyện cùng người dân trong làng. Ảnh: P.D

Từ nền tảng đó, anh chủ động đầu tư cho 4 ha điều. Nhận thấy nhiều cây đã già cỗi, năng suất giảm, anh mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích sang cây điều ghép.

Sự thay đổi đòi hỏi vốn, công sức và thời gian chờ đợi, nhưng theo anh, đây là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị lâu dài, tránh phụ thuộc vào rủi ro thời tiết và thị trường. Anh còn kết hợp chăn nuôi gần 10 con heo thịt, tạo thêm nguồn thu ngắn hạn phục vụ sinh hoạt và tái đầu tư.

Mô hình kết hợp trồng cây cao su, điều và chăn nuôi giúp gia đình anh Rơ Lan Xíu phân tán rủi ro, giữ được sự ổn định trước biến động. Anh đã được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2024.

Là Trưởng Ban Công tác Mặt trận, anh Xíu thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp làng, vận động bà con cùng xây dựng môi trường sống khang trang, sạch đẹp.

Ông Rơ Châm Hmơnh - người có uy tín của làng Nú - nhấn mạnh: Chính sự gần gũi, biết lắng nghe và kiên nhẫn hướng dẫn từng việc nhỏ đã giúp anh Xíu tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Già làng gương mẫu, lao động hăng say

Ở làng Mơ Nú (xã Gào), già làng Rơ Châm Her là hình ảnh quen thuộc của một “thủ lĩnh tinh thần” được dân làng tin yêu bằng chính tinh thần lao động gương mẫu, miệt mài. Gần 10 năm được giao trọng trách, ông vẫn giữ nhịp sống cần mẫn của một lão nông ngày ngày bám rẫy.

Già Rơ Châm Her vẫn cần mẫn phát triển kinh tế dù tuổi đã cao. Ảnh: P.D

Dù đã 73 tuổi, mang trong người 5 stent động mạch vành, già Her vẫn đều đặn ra rẫy hằng ngày. Với ông, lao động không chỉ để mưu sinh mà còn là cách làm gương cho con cháu, dân làng.

Từng sở hữu 6,5 ha đất sản xuất, khi các con trưởng thành, ông chủ động chia phần lớn tài sản, chỉ giữ lại hơn 1 ha cà phê, vài sào lúa nước, hơn 300 trụ tiêu cùng đàn bò, đàn dê để tiếp tục lao động, tự lo cuộc sống.

Nhờ cách làm bài bản, kinh tế gia đình ông luôn ổn định. Năm 2025, gia đình ông thu 5 tấn cà phê nhân, riêng hồ tiêu trồng xen cà phê mang lại nguồn thu 80-100 triệu đồng/năm. Hiệu quả ấy là minh chứng thuyết phục khi ông vận động bà con thay đổi cách làm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Rơ Châm Duih khẳng định, già Her không chỉ gương mẫu trong đời sống mà còn chủ động nắm bắt chủ trương, chính sách, tham gia tập huấn rồi truyền đạt lại cho bà con bằng cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm.

Nhờ sự kiên trì nêu gương, làng Mơ Nú từng bước khởi sắc, đường sá được bê tông hóa, điện chiếu sáng phủ khắp, nhà cửa khang trang, hộ nghèo giảm dần. Già Her từng được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc.