Khuyến nông - “điểm tựa” cho ngành thủy sản chuyển đổi xanh

Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường).

* Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ông đánh giá như thế nào về vai trò của hệ thống khuyến nông thời gian qua?

- Hằng năm, Trung tâm Khuyến nông triển khai 6-7 mô hình thủy sản, tập trung vào các đối tượng nuôi chủ lực, phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở chủ trương mà là nguồn vốn đối ứng của người dân, nhất là khi áp dụng các mô hình công nghệ cao.

Điển hình là mô hình nuôi tôm theo công nghệ semi-biofloc. Mô hình này đòi hỏi đầu tư hạ tầng bài bản, quản lý môi trường chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật.

Sau 2 năm triển khai, hiệu quả của mô hình đã được chứng minh rõ rệt: Giảm lượng thức ăn, hạ hệ số tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR), hạn chế dịch bệnh, kéo giãn thời gian thay nước, từ đó giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận cuối vụ.

Quan trọng hơn, mô hình này góp phần kiểm soát phát thải, bảo vệ nguồn nước - yếu tố then chốt của phát triển bền vững.

Mô hình nuôi cá điêu hồng trong lồng bè trên hồ thủy điện được đánh giá là hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Ảnh: N.N

Một điểm nhấn khác là việc kết nối thành công các hộ nuôi cá điêu hồng lồng bè với doanh nghiệp xuất khẩu sang Nhật Bản - thị trường nổi tiếng khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Trung tâm đã tổ chức tập huấn, xây dựng quy trình sản xuất thống nhất, phối hợp với doanh nghiệp lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu trước khi xuất khẩu.

Khi đầu ra ổn định, giá thu mua minh bạch và cao hơn thị trường, người dân dần thay đổi tư duy sang sản xuất tuân thủ các quy chuẩn.

Năm 2025, ngành thủy sản chịu tác động kép của thiên tai và dịch bệnh trên tôm. Trong bối cảnh đó, hệ thống khuyến nông đã phát huy rõ vai trò “điểm tựa kỹ thuật”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống ao nuôi, tổ chức các buổi tọa đàm tại thực địa với sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc hỗ trợ vật tư, men vi sinh xử lý môi trường, tăng sức đề kháng cho vật nuôi đã giúp nhiều hộ giảm thiểu thiệt hại và sớm khôi phục sản xuất.

Sự kết hợp giữa khả năng ứng phó linh hoạt trước rủi ro dịch bệnh, biến động môi trường với nền tảng kỹ thuật vững chắc đã giúp người nuôi từng bước làm chủ quy trình sản xuất, tạo nền tảng căn cơ cho ngành thủy sản phát triển theo hướng sinh thái, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng.