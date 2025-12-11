Trung tâm Khuyến nông Gia Lai tổng kết mô hình sản xuất cà phê hữu cơ

(GLO)- Ngày 10-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tiến hành tổng kết Dự án xây dựng mô hình sản xuất cà phê hữu cơ do Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ trong giai đoạn 2023-2025.

Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các xã, phường: Pleiku, Diên Hồng, An Phú, Thống Nhất, Bàu Cạn, Biển Hồ, Bờ Ngoong, Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ; 4 hộ tham gia mô hình và gần 100 nông dân sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Việt Hùng-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị tổng kết Dự án xây dựng mô hình sản xuất cà phê hữu cơ. Ảnh: N.D

Dự án do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Du lịch sinh thái Hàm Rồng thực hiện trên diện tích 30 ha cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh của 4 hộ dân canh tác liền vùng liền thửa.

Qua 3 năm thực hiện, các hộ dân được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 90.000 tấn phân hữu cơ vi sinh và 90 lít phân bón lá hữu cơ; tập huấn kỹ thuật quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế cà phê tiêu chuẩn hữu cơ.

Vườn cà phê của hộ dân tham gia mô hình sản xuất cà phê hữu cơ từ năm 2023 đến nay.

﻿﻿Ảnh: N.D

Đặc biệt, Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Du lịch sinh thái Hàm Rồng đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, mỗi năm cung cấp 60-80 tấn với giá cao gấp 1,3 lần trở lên so với sản xuất cà phê truyền thống.

Từ 30 ha cà phê mô hình, đến nay, Dự án đã mở rộng thêm 12 ha, nâng tổng diện tích cà phê được hỗ trợ chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn Liên minh châu Âu, tem truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng lên 42 ha.

Tổng nguồn vốn thực hiện mô hình hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó, Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ 2 tỷ đồng, còn lại do người dân đối ứng.

Đại biểu và người dân tham quan thực tế mô hình sản xuất cà phê hữu cơ. Ảnh: N.D

Cùng ngày, các đại biểu và bà con nông dân đã tham quan thực tế mô hình tại làng Khối Zet (xã Bờ Ngoong), trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật canh tác cà phê hữu cơ; cách tổ chức mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê hữu cơ giữa nông dân và doanh nghiệp… để nhân rộng trong thời gian tới.