Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1986) từng có nhiều năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm tại tỉnh Lâm Đồng. Năm 2022, khi thấy quỹ đất trồng dâu nuôi tằm tại đây ngày càng thu hẹp, khó mở rộng sản xuất liền vùng, liền thửa, vợ chồng anh đã sang Gia Lai khảo sát điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu.

“Tôi thấy cao nguyên Gia Lai khá phù hợp với nghề trồng dâu nuôi tằm, quan trọng hơn là quỹ đất còn rộng, có thể quy hoạch sản xuất bài bản, lâu dài” - anh Hùng cho biết.

Xưởng ươm tơ của anh Nguyễn Văn Hùng ở xã KDang tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: NVCC

Vợ chồng anh Hùng mua 10 ha đất tại xã KDang để quy hoạch trồng dâu, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, xây dựng khu kỹ thuật sản xuất, trại nuôi tằm, xưởng ươm tơ và nhà ở cho nhân viên. Trên cơ sở sản xuất tập trung, anh Hùng thành lập HTX Kén tằm Gia Lai, tổ chức liên kết với nông dân theo chuỗi khép kín.

“Muốn người dân yên tâm làm thì mình phải lo từ đầu vào đến đầu ra. Có kỹ thuật, có giống tốt, đặc biệt là đầu ra ổn định thì bà con mới mạnh dạn đầu tư” - anh Hùng chia sẻ.

Giữa năm 2024, thấy nhiều hộ dân ở các xã Ia Lâu, Ia Mơ đã trồng dâu nuôi tằm nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu kỹ thuật, anh Hùng đến tận nơi hướng dẫn họ từng khâu. Tính chung đến nay, HTX Kén tằm Gia Lai đã hỗ trợ hơn 2.500 hộ dân tại các xã phía Tây tỉnh trồng dâu nuôi tằm hiệu quả.

Hiện bình quân mỗi tháng, HTX cung ứng hơn 3.000 hộp tằm giống cho người dân. Số kén do người dân thu hoạch được HTX thu mua toàn bộ với giá khoảng 210 nghìn đồng/kg. Bên cạnh đó, xưởng ươm tơ và trại tằm của HTX còn tạo việc làm cho hơn 120 lao động phổ thông với thu nhập ổn định từ 7-10 triệu đồng/tháng.

Anh Lê Văn Thảo (SN 1972, ở thôn Dư keo, xã Ia Ko) cho biết: “Gia đình tôi bắt đầu trồng dâu nuôi tằm từ năm 2022. Nhờ được HTX Kén tằm Gia Lai hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, lại bao tiêu đầu ra ổn định nên gia đình rất yên tâm”.

Giữa năm 2025, anh Hùng tiếp tục thành lập Công ty Tơ tằm Hùng Linh Gia Lai. Hiện Công ty có 40 ha trồng dâu, 7 điểm thu mua, xưởng ươm tơ và trại tằm. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến trồng thêm 50 ha dâu, lắp đặt thêm 4 dãy máy ươm tơ (hiện có 3 dãy máy), tiếp tục mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Chị Hoàng Thị Mai (thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú) hiện trồng 5,6 ha dâu và dự định mở rộng mô hình trồng dâu nuôi tằm trong thời gian tới. Ảnh: Đồng Lai

Tại xã Ia Hrú, gia đình chị Hoàng Thị Mai (SN 1986, ở thôn Ia Sâm) từng nhiều lần thất bại khi trồng hồ tiêu, mía hay chăn nuôi bò. Cuối năm 2018, vợ chồng chị sang tỉnh Lâm Đồng tham quan mô hình trồng dâu nuôi tằm rồi quyết định làm thử.

“Cũng trải qua khó khăn nhưng vợ chồng tôi không bỏ cuộc. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật và có được giống tốt nên hiệu quả dần được nâng cao. Đến nay, gia đình tôi trồng 5,6 ha dâu, nuôi 5 hộp tằm/đợt, mỗi tháng 2 đợt, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương” - chị Mai chia sẻ.

Từ trồng hồ tiêu, cà phê kém hiệu quả, anh Lê Văn Dương (bìa trái) chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, đạt lợi nhuận khoảng 650 triệu đồng/năm. Ảnh: Đồng Lai

Tương tự, trước đây, anh Lê Văn Dương (SN 1983, ở thôn Ia Sâm) cũng trồng hồ tiêu, cà phê nhưng hiệu quả thấp. Năm 2018, anh cùng các hộ trong thôn đi tìm hiểu thực tế mô hình trồng dâu nuôi tằm, sau đó về địa phương nuôi thử.

Anh Dương cho biết: “Thời gian đầu rất khó khăn do nguồn giống chưa ổn định, kỹ thuật còn hạn chế. Nhưng khi nắm được quy trình kỹ thuật thì hiệu quả rõ rệt. Năm 2021, tôi đầu tư mở rộng trồng 2 ha dâu, nuôi 4-8 hộp tằm/tháng, đạt lợi nhuận khoảng 650 triệu đồng/năm.

Từ năm 2024, tôi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc tằm và kết nối đầu ra cho các hộ mới vào nghề, giúp bà con yên tâm sản xuất”.

Toàn xã Ia Hrú có 256 hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: Đồng Lai

Theo ông Phạm Hữu Viên - Quyền Trưởng Phòng Kinh tế xã Ia Hrú, hiện toàn xã có 256 hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tằm với hơn 128 ha dâu.

Mô hình này đang trở thành thế mạnh của địa phương, góp phần giúp người dân chuyển đổi cây trồng theo hướng hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

“Xã đang tiếp tục rà soát, khảo sát để có định hướng mở rộng vùng trồng dâu nuôi tằm phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu sinh kế của người dân” - ông Viên cho biết.