Ngày 26-2, cà phê đảo chiều tăng vọt 2.700 đồng/kg, hồ tiêu mất giá

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước hôm nay (26-2) ghi nhận sự đảo chiều tăng vọt 2.500-2.700 đồng/kg của giá cà phê. Trong khi đó, hồ tiêu lại giảm 500-1.000 đồng/kg, về mức 149.000-151.000 đồng/kg.

ngay-26-2-ca-phe-dao-chieu-tang-vot-2700-dongkg.jpg
Giá cà phê hôm nay tăng vọt 2.500-2.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Sau khi tăng, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang ở mức 95.300-96.000 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 2.700 đồng/kg, Đắk Lắk tăng 2.600 đồng/kg, đưa giá cà phê giao dịch tại 2 địa phương lên 96.000 đồng/kg.

Với mức tăng 2.500 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang được thương lái thu mua với giá 95.300 đồng/kg.

Mức giá cà phê hôm nay cho thấy thị trường đã phục hồi đáng kể so với vùng đáy ngắn hạn đầu tuần.

Trong bối cảnh thị trường bước vào cao điểm thu hoạch và tâm lý chốt lời xuất hiện tại một số khu vực, giá hồ tiêu hôm nay đã được điều chỉnh giảm. Mặc dù vậy, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

gia-ho-tieu-hom-nay-giam-ve-muc-149000-151000-dongkg.jpg
Giá hồ tiêu hôm nay về mức 149.000-151.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, về mức 151.000 đồng/kg. Hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm 500 đồng/kg, xuống còn 149.000 đồng/kg. Riêng TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu hôm nay giữ giá ổn định ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên các sàn tăng mạnh đến 3,41%; riêng giá hồ tiêu không có biến động mới.

Nhộn nhịp vụ tưới cà phê đầu mùa

Nhộn nhịp vụ tưới cà phê đầu mùa

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp các làng quê, trên những vùng chuyên canh cà phê của tỉnh Gia Lai, nhịp lao động vẫn diễn ra khẩn trương.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

Kinh tế

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

Kinh tế

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

