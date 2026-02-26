Ngày 26-2, cà phê đảo chiều tăng vọt 2.700 đồng/kg, hồ tiêu mất giá

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước hôm nay (26-2) ghi nhận sự đảo chiều tăng vọt 2.500-2.700 đồng/kg của giá cà phê. Trong khi đó, hồ tiêu lại giảm 500-1.000 đồng/kg, về mức 149.000-151.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tăng vọt 2.500-2.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Sau khi tăng, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang ở mức 95.300-96.000 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 2.700 đồng/kg, Đắk Lắk tăng 2.600 đồng/kg, đưa giá cà phê giao dịch tại 2 địa phương lên 96.000 đồng/kg.

Với mức tăng 2.500 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang được thương lái thu mua với giá 95.300 đồng/kg.

Mức giá cà phê hôm nay cho thấy thị trường đã phục hồi đáng kể so với vùng đáy ngắn hạn đầu tuần.

Trong bối cảnh thị trường bước vào cao điểm thu hoạch và tâm lý chốt lời xuất hiện tại một số khu vực, giá hồ tiêu hôm nay đã được điều chỉnh giảm. Mặc dù vậy, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Giá hồ tiêu hôm nay về mức 149.000-151.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, về mức 151.000 đồng/kg. Hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm 500 đồng/kg, xuống còn 149.000 đồng/kg. Riêng TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu hôm nay giữ giá ổn định ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên các sàn tăng mạnh đến 3,41%; riêng giá hồ tiêu không có biến động mới.