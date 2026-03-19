Chư Păh thu hoạch hơn 70% diện tích hồ tiêu

(GLO)- Xã Chư Păh có hơn 21 ha hồ tiêu, chủ yếu được trồng xen canh với cà phê. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch trên 70% diện tích.

Tuy nhiên, năng suất và sản lượng năm nay giảm đáng kể so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bất lợi, đặc biệt là đợt không khí lạnh kéo dài đúng thời điểm cây ra hoa, làm giảm khả năng đậu trái.

Đến nay, nông dân xã Chư Păh đã thu hoạch trên 70% diện tích hồ tiêu.

Hiện nay, hồ tiêu được thương lái thu mua với giá 140.000 - 150.000 đồng/kg, mức giá được xem là khá ổn định trong vài năm gần đây. Dù vậy, do năng suất giảm 30-40%, trong khi chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp và nhân công thu hoạch tăng cao nên lợi nhuận không đáng kể.

Hồ tiêu được thương lái thu mua với giá 140.000 - 150.000 đồng/kg.

Trước những rủi ro từ biến đổi khí hậu, sâu bệnh và chi phí đầu tư lớn, nhiều hộ nông dân tại Chư Păh đang thận trọng trong việc mở rộng diện tích hồ tiêu. Thay vào đó, bà con có xu hướng chuyển sang hoặc ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế ổn định hơn như cà phê và sầu riêng.

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Gia Lai: Giá chanh dây tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, giá chanh dây liên tục tăng cao, mang lại lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở thu mua hoạt động cầm chừng. Nếu không sớm ổn định vùng nguyên liệu thì sẽ thiếu hụt nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

