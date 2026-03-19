Chư Păh thu hoạch hơn 70% diện tích hồ tiêu

(GLO)- Xã Chư Păh có hơn 21 ha hồ tiêu, chủ yếu được trồng xen canh với cà phê. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch trên 70% diện tích.

Tuy nhiên, năng suất và sản lượng năm nay giảm đáng kể so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bất lợi, đặc biệt là đợt không khí lạnh kéo dài đúng thời điểm cây ra hoa, làm giảm khả năng đậu trái.

Đến nay, nông dân xã Chư Păh đã thu hoạch trên 70% diện tích hồ tiêu.

Hiện nay, hồ tiêu được thương lái thu mua với giá 140.000 - 150.000 đồng/kg, mức giá được xem là khá ổn định trong vài năm gần đây. Dù vậy, do năng suất giảm 30-40%, trong khi chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp và nhân công thu hoạch tăng cao nên lợi nhuận không đáng kể.

Hồ tiêu được thương lái thu mua với giá 140.000 - 150.000 đồng/kg.

Trước những rủi ro từ biến đổi khí hậu, sâu bệnh và chi phí đầu tư lớn, nhiều hộ nông dân tại Chư Păh đang thận trọng trong việc mở rộng diện tích hồ tiêu. Thay vào đó, bà con có xu hướng chuyển sang hoặc ưu tiên phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế ổn định hơn như cà phê và sầu riêng.