Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Nhiều diện tích nuôi cho năng suất khá, giá bán ổn định giúp người dân từng bước bù đắp thiệt hại và kỳ vọng vào một vụ nuôi thắng lợi.

Vượt khó để tái sản xuất sau mưa bão

Là địa phương có diện tích nuôi thủy sản lớn, xã Đề Gi đã khôi phục và xuống giống khoảng 190 ha ốc hương, hàu, tôm thẻ chân trắng và cá chua. Ông Đinh Phước Thắng - Trưởng Phòng Kinh tế xã - cho biết: Nhờ người dân được hỗ trợ vốn vay và hướng dẫn kỹ thuật, tình hình nuôi thủy sản trên địa bàn cơ bản ổn định dù vẫn tiềm ẩn nguy cơ nắng nóng kéo dài, biến động môi trường nước và dịch bệnh.

Ông Võ Công Minh (thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) phấn khởi khi tôm phát triển khỏe mạnh. Ảnh: Hồng Thương

Một số diện tích đã cho thu hoạch với năng suất khá như tôm đạt bình quân 12 tấn/ha, ốc hương đạt 16 tấn/ha, cá chua đạt 10 tấn/ha. Đặc biệt, trong bối cảnh giá tôm duy trì khoảng 120 nghìn đồng/kg, ốc hương 210 nghìn đồng/kg, cá chua từ 110 - 130 nghìn đồng/kg như hiện nay, người nuôi có lãi đáng kể.

Ông Phạm Xuân Bình - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Phổ 1 (xã Đề Gi) -cho biết, địa phương hiện có gần 300 hộ nuôi thủy sản với khoảng 65 ha mặt nước. Sau khi được hỗ trợ xử lý môi trường nuôi, nhiều hộ đã phục hồi sản xuất hiệu quả. Đến nay, 6 hộ đã thu hoạch tôm, 3 hộ thu hoạch ốc hương và một số hộ thu hoạch hàu. Đáng chú ý, có hộ nuôi ốc hương đạt lợi nhuận từ 1 - 1,5 tỷ đồng/ha.

Sau thiệt hại do bão cuối năm 2025, gia đình bà Huỳnh Thị Trang (thôn Đức Phổ 1) bị mất khoảng 1/4 sản lượng ốc hương nuôi trên diện tích 1.800 m2.

“Được cán bộ chuyên môn hướng dẫn xử lý môi trường và gia cố bờ bao, gia đình tiếp tục duy trì vụ nuôi. Mới đây, chúng tôi thu được 8 tấn ốc hương, bán giá 250 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 2 tỷ đồng, trừ chi phí thì lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Nhờ đó, gia đình bù được thiệt hại sau bão và có vốn để tái đầu tư vụ mới” - bà Trang cho hay.

Trong khi đó, ông Võ Công Minh (thôn Đức Phổ 1) phấn khởi chia sẻ: Vụ nuôi cuối năm 2025 bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên năm nay, gia đình tôi thả nuôi tôm thận trọng hơn trên diện tích 1.000 m2. Sau hơn 2 tháng, tôm đạt khoảng 80 con/kg, sản lượng hơn 1,5 tấn. Dù chi phí đầu tư gần 150 triệu đồng nhưng với giá bán khoảng 120 nghìn đồng/kg tôm, gia đình vẫn có lãi.

Tại xã An Lương, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 43 hộ dân tiếp cận hơn 4 tỷ đồng vốn vay để khôi phục sản xuất sau mưa bão cuối năm 2025. Đồng thời, xã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, cấp 3.500 kg thuốc sát trùng Sodium Chlorite 20% để cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.

Ông Dương Thành Tấn (thôn 1, xã An Lương) cho biết, trong gần 4.000 m2 ao nuôi bị hư hỏng do bão, gia đình ông mới khôi phục được 3.000 m2 để nuôi tôm thẻ chân trắng. Vụ vừa qua, ông thu được khoảng 4 tấn tôm, doanh thu hơn 800 triệu đồng.

“Do giá đầu vào tăng cao nên lợi nhuận chỉ còn khoảng 240 triệu đồng. Thế nhưng, khoản thu này cũng đủ giúp gia đình bù lại thiệt hại sau bão và có vốn tái đầu tư” - ông Tấn chia sẻ.

Kỳ vọng phục hồi và tăng trưởng

Theo ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương, hiện xã có khoảng 650 hộ nuôi thủy sản với diện tích khoảng 428 ha, chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng, cá chua, cua và một số loại thủy sản khác. Trong đó, khoảng 50 hộ đã bắt đầu thu hoạch với sản lượng và giá bán khá ổn định.

Những hộ nuôi tôm, cá quảng canh ở xã Tuy Phước Đông cũng đã có thu hoạch. Ảnh: Hồng Thương

“Từ tháng 6 tới là bước vào giai đoạn thu hoạch chính của vụ nuôi. Người dân kỳ vọng vụ nuôi năm nay sẽ đạt hiệu quả cao hơn, góp phần phục hồi và phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của địa phương sau ảnh hưởng thiên tai” - ông Hoàng cho hay.

Theo ông Phạm Thanh Nhân - Trưởng Phòng Nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường), sau mưa bão năm 2025, ngành thủy sản đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ thuốc sát trùng, hướng dẫn kỹ thuật xử lý ao nuôi, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng và tăng cường quan trắc môi trường nước để người dân yên tâm tái sản xuất.

Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt khoảng 4.068 ha; trong đó có 923 lồng nuôi cá nước ngọt và 2.380 lồng nuôi cá biển, tôm hùm, tương đương cùng kỳ năm 2025. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.744 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Ngành sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân phòng trừ dịch bệnh, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, mở rộng các vùng nuôi có tiềm năng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 20.000 tấn trong năm 2026, trong đó, sản lượng tôm nuôi đạt 12.423 tấn” - ông Nhân cho biết.