Hội Nông dân phường Hội Phú đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm

(GLO)- Chiều 10-5, Hội Nông dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng Công ty TNHH Tơ tằm Hùng Linh Gia Lai tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm” năm 2026.

Tại chương trình, 50 hội viên nông dân trên địa bàn phường được Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc và nuôi tằm; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Bá Bính

Đại diện Công ty TNHH Tơ tằm Hùng Linh Gia Lai cũng thông tin về cơ chế liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nhằm hướng đến hình thành chuỗi liên kết trồng dâu, nuôi tằm bền vững.

Qua chương trình, Hội Nông dân phường mong muốn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, từng bước mở rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, chương trình cũng tăng cường kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và các đơn vị chuyên môn trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Gia Lai: Hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

(GLO)- Sau khi bão số 13 năm 2025 tàn phá hệ thống đê điều tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 8,1 tỷ đồng để gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít, bảo vệ hàng trăm hộ dân và diện tích đất sản xuất trước nguy cơ lũ tiếp diễn.

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

