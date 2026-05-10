Hội Nông dân phường Hội Phú đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm

(GLO)- Chiều 10-5, Hội Nông dân phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường cùng Công ty TNHH Tơ tằm Hùng Linh Gia Lai tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm” năm 2026.

Tại chương trình, 50 hội viên nông dân trên địa bàn phường được Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc và nuôi tằm; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Bá Bính

Đại diện Công ty TNHH Tơ tằm Hùng Linh Gia Lai cũng thông tin về cơ chế liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nhằm hướng đến hình thành chuỗi liên kết trồng dâu, nuôi tằm bền vững.

Qua chương trình, Hội Nông dân phường mong muốn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, từng bước mở rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, chương trình cũng tăng cường kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và các đơn vị chuyên môn trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.