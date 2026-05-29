Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

TRỌNG LỢI
(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Lĩnh vực chăn nuôi tăng trưởng ổn định

Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của tỉnh đặt mục tiêu đưa đàn heo từ 1,68 triệu con (năm 2025) lên 5 triệu con (năm 2030) (chiếm 10% tổng đàn cả nước), tăng giá trị ngành từ 21.000 tỷ đồng lên 32.400 tỷ đồng và xuất khẩu 75 - 113 nghìn tấn thịt/năm sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Đây không chỉ là bài toán tăng số lượng, mà là thay đổi tư duy chăn nuôi để cạnh tranh toàn cầu.

Dự án chăn nuôi bò của Thagrico tại xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC
Chương trình lai tạo đàn bò, phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao sẽ tăng sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Ảnh: ĐVCC

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Minh chứng rõ nhất: Giai đoạn 2020 - 2025, dù trải qua đại dịch Covid-19, giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt và dịch tả heo châu Phi hoành hành, ngành chăn nuôi của tỉnh vẫn tăng trưởng 6,2%/năm (năm 2025), đóng góp gần 7,84% GRDP toàn tỉnh.

Lợi thế căn bản của tỉnh là đất rộng, xa khu dân cư, giá thuê thấp…, điều mà các tỉnh đồng bằng không có. Ông Hồ Ngọc Xuân - chủ Trang trại Phú Hưng (xã Ân Hảo) hiện quản lý 6 trang trại tại Gia Lai và Đắk Lắk với khoảng 50.000 con heo thịt/năm, cho biết: Doanh nghiệp (DN) đang xúc tiến dự án trang trại mới tại xã An Hòa trên 10,3 ha, dự kiến nuôi 2.400 con heo nái và sản xuất 60.000 con heo giống/năm, với mục tiêu đưa vào vận hành năm 2027.

Điểm yếu lớn nhất mà kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đặt mục tiêu khắc phục là tỉnh chưa có nhà máy chế biến sâu quy mô công nghiệp. Hiện khoảng 60% heo thịt vẫn xuất thô sang các tỉnh khác, còn bò thịt chủ yếu tiêu thụ dưới dạng bán hơi tại chợ truyền thống. Theo ông Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nếu chỉ tăng đàn mà không phát triển chế biến, tỉnh sẽ mãi là vùng cung cấp nguyên liệu cho địa phương khác.

Để khắc phục, tỉnh đặt mục tiêu xây 10 - 15 cơ sở giết mổ tập trung, kêu gọi đầu tư 2 nhà máy chế biến công suất 7.200 tấn/năm, 2 dự án sản xuất phân vi sinh 20.000 tấn/năm và 1 - 2 dự án sản xuất thuốc thú y, vắc xin.

Hướng đến các thị trường “khó tính”

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gia súc, gia cầm của tỉnh ước đạt khoảng 19 triệu USD, chủ yếu là bò sống và gà giống sang Campuchia, Lào. Đây là con số còn khiêm tốn so với mục tiêu.

Để thâm nhập thị trường “khó tính” như Nhật Bản hay Hàn Quốc, các cơ sở phải được công nhận an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc minh bạch và chứng nhận VietGAHP hoặc GlobalGAP. Hiện tỉnh có 65 cơ sở an toàn dịch bệnh và 25 cơ sở có chứng nhận VietGAP/GlobalGAP, những con số này cần tiếp tục tăng mạnh trong 5 năm tới.

Ảnh: ĐVCC
Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh thuận lợi, ngành chăn nuôi vẫn đối mặt nhiều thách thức. Về môi trường, một số trang trại từng bị phản ánh do mùi hôi và nước thải ảnh hưởng khu dân cư. Dù tỉnh yêu cầu nghiêm ngặt về xử lý chất thải và kiên quyết đình chỉ cơ sở vi phạm, hiệu quả vẫn phụ thuộc lớn vào công tác giám sát thực tế.

Về chuyển đổi mô hình, hiện 43% tổng đàn heo vẫn nằm ở khu vực chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, trong đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về vốn và kỹ thuật. Mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống còn 25% vào năm 2030 và 10% vào năm 2045 đòi hỏi chính sách hỗ trợ thực chất về vốn, đào tạo và liên kết chuỗi sản xuất.

Ngoài ra, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng, đất đai và môi trường. Hiện đã có 87 dự án đăng ký với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng. Nếu triển khai đồng loạt, nhiều áp lực sẽ phát sinh, đòi hỏi tỉnh phải sàng lọc, kiểm soát chặt tiến độ và năng lực thực hiện dự án để bảo đảm hiệu quả toàn bộ kế hoạch phát triển ngành.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ con giống, chăn nuôi thương phẩm đến giết mổ và chế biến sâu nhằm nâng giá trị gia tăng và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Bên cạnh đó, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực còn thiếu như nhà máy thức ăn chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sâu, sản xuất thuốc thú y và vắc xin. Đồng thời, quy hoạch 35.000 ha vùng nguyên liệu bắp và thúc đẩy phát triển nhà máy thức ăn chăn nuôi để giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.

Về tiêu chuẩn, tỉnh đẩy mạnh chứng nhận VietGAHP, GlobalGAP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và mở rộng vùng an toàn dịch bệnh theo chuẩn quốc tế để phục vụ xuất khẩu.

“Mục tiêu là đưa Gia Lai trở thành trung tâm chăn nuôi và xuất khẩu gia súc, gia cầm của khu vực. Tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ chuyển đổi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tái cơ cấu ngành” - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Ngọc Có khẳng định.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

Xã hội

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

