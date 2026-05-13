Ghẹ Việt Nam rộng cửa vào thị trường Hoa Kỳ

(GLO)- Ngày 12-5, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, nghề khai thác ghẹ của Việt Nam vừa được Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Hoa Kỳ.

Theo kết quả đánh giá được NOAA công bố ngày 11-5, 4 mã nghề khai thác ghẹ của Việt Nam được công nhận gồm: ghẹ xanh khai thác bằng nghề lưới rê và lồng bẫy; ghẹ đỏ khai thác bằng nghề lưới rê và lồng bẫy.

Với quyết định này, ghẹ và các sản phẩm từ ghẹ của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ mà không cần Giấy chứng nhận thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu (COA) đến hết ngày 31-12-2029 hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Việt Nam hiện có gần 100 doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này, trong đó thị trường Mỹ chiếm tới 81% tổng kim ngạch. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka cũng được NOAA công nhận tương đương, trong khi Philippines không được công nhận đối với 2 mã nghề khai thác ghẹ.

Theo NOAA, từ ngày 11-6-2026, ghẹ và các sản phẩm từ ghẹ của Philippines sẽ không được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Do đó, các sản phẩm ghẹ của Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Philippines cũng sẽ không được phép xuất khẩu sang Hoa Kỳ, trừ trường hợp nguyên liệu đã được Philippines cấp COA hợp lệ.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định bảo vệ thú biển, giám sát khai thác không chủ ý và duy trì các hoạt động cải thiện nghề khai thác ghẹ nhằm phục vụ kỳ đánh giá tiếp theo của Hoa Kỳ.