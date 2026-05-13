Ghẹ Việt Nam rộng cửa vào thị trường Hoa Kỳ

NGỌC TÚ
(GLO)- Ngày 12-5, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, nghề khai thác ghẹ của Việt Nam vừa được Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Hoa Kỳ.

Theo kết quả đánh giá được NOAA công bố ngày 11-5, 4 mã nghề khai thác ghẹ của Việt Nam được công nhận gồm: ghẹ xanh khai thác bằng nghề lưới rê và lồng bẫy; ghẹ đỏ khai thác bằng nghề lưới rê và lồng bẫy.

Với quyết định này, ghẹ và các sản phẩm từ ghẹ của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ mà không cần Giấy chứng nhận thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu (COA) đến hết ngày 31-12-2029 hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Việt Nam hiện có gần 100 doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này, trong đó thị trường Mỹ chiếm tới 81% tổng kim ngạch. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka cũng được NOAA công nhận tương đương, trong khi Philippines không được công nhận đối với 2 mã nghề khai thác ghẹ.

Theo NOAA, từ ngày 11-6-2026, ghẹ và các sản phẩm từ ghẹ của Philippines sẽ không được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Do đó, các sản phẩm ghẹ của Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Philippines cũng sẽ không được phép xuất khẩu sang Hoa Kỳ, trừ trường hợp nguyên liệu đã được Philippines cấp COA hợp lệ.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định bảo vệ thú biển, giám sát khai thác không chủ ý và duy trì các hoạt động cải thiện nghề khai thác ghẹ nhằm phục vụ kỳ đánh giá tiếp theo của Hoa Kỳ.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tổ hội nghề nghiệp: "Bệ phóng" kinh tế ở cơ sở

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành “bệ phóng” giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) tại Tây Gia Lai đã chủ động chuyển sang sản xuất hồ tiêu hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, mở ra hướng đi bền vững và nâng cao giá trị hạt tiêu.

