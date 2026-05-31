Cà phê quay đầu giảm mạnh 1.800 đồng/kg trong ngày cuối tháng 5

(GLO)- Ngày 31-5, giá cà phê trong nước đồng loạt quay đầu giảm mạnh 1.800 đồng/kg. Hiện mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 86.800-87.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 87.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất cả nước với 86.800 đồng/kg.

Diễn biến này đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong nhiều ngày trở lại đây, chỉ sau 1 phiên tăng mạnh đưa giá cà phê tiến sát ngưỡng 90.000 đồng/kg.

Ngày 31-5, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm mạnh 1.800 đồng/kg. Ảnh: M.T

Các doanh nghiệp thu mua nhận định, tâm lý thận trọng đang quay trở lại khi thị trường thế giới xuất hiện áp lực điều chỉnh đáng kể từ nguồn cung mới.

Trên thị trường thế giới, ở sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 giảm 78 USD/tấn, xuống còn 3.476 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 68 USD/tấn, còn 3.347 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 8,65 US cent/pound, xuống còn 265,6 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm về mức 258,7 US cent/pound.

Theo Reuters, nguyên nhân chính khiến giá cà phê quay đầu giảm là triển vọng thời tiết thuận lợi hơn tại Brazil. Sau nhiều ngày mưa lớn làm gián đoạn tiến độ thu hoạch, các vùng trồng cà phê trọng điểm của quốc gia này được dự báo sẽ bước vào giai đoạn khô ráo, giúp đẩy nhanh hoạt động thu hái và gia tăng kỳ vọng nguồn cung trên thị trường.

Bên cạnh đó, hoạt động chốt lời của giới đầu cơ sau chuỗi phiên tăng nóng trước đó cũng tạo thêm áp lực giảm giá.