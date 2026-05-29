Ngày 29-5, giá cà phê trong nước mất thêm 800 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (29-5) tiếp tục mất thêm 800 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trồng trọng điểm xuống còn 87.200-87.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, sau khi giảm, giá cà phê cùng lùi về mức 87.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất thị trường khi giảm còn 87.200 đồng/kg.

Theo Reuters, giá cà phê tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần do lo ngại nguồn cung vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Tại Việt Nam, nông dân tiếp tục hạn chế bán ra với kỳ vọng giá phục hồi mạnh hơn, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn theo dõi sát diễn biến thu hoạch tại Indonesia và Brazil trước khi tăng cường thu mua.

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh trở lại. Hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 82 USD/tấn, lên mức 3.554 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng 76 USD/tấn, đạt 3.415 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 tăng 4,4 US cent/pound lên 274,25 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng lên 266,7 US cent/pound.